SKI: Štát by mal urýchliť programy pomoci pred zavedením ETS2
Autor TASR
Bratislava 25. apríla (TASR) - Štát by mal urýchliť programy pomoci pre zraniteľné domácnosti, ktoré majú byť prvými príjemcami podpory pred zavedením nového systému emisných povoleniek ETS2. Upozorňuje na to Slovenská klimatická iniciatíva (SKI). Zároveň pripomína, že geopolitické otrasy zvýšili ceny pohonných látok na Slovensku medziročne výraznejšie, než aký dosah sa predpokladá pri zavedení ETS2.
Príkladom pomoci pre nízkopríjmové domácnosti ohrozené energetickou chudobou je pripravovaný program Obnov dom mini. „Jeho cieľom má byť financovanie menších, rýchlo realizovateľných opatrení, ako je zateplenie, výmena okien, strechy či zdroja vykurovania. Ak sa však program ani v tomto roku nespustí, tisíce domácností môžu zostať bez pomoci práve v čase rastúcich cien energií a palív,“ uviedla SKI.
Na potrebu znížiť dosah na nízkopríjmové domácnosti upozorňuje aj hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda, ktorý vychádza zo štúdie PAQ Research a českého Centra verejných financií. „Zatiaľ čo pre najbohatšiu desatinu Čechov predstavujú nové náklady len zanedbateľných 0,5 % ich príjmov, pre tých najchudobnejších je to citeľných 1,6 % - teda trojnásobný relatívny náraz. Možnosť reagovať na vyššie ceny - napríklad investíciou do úspornejšieho vykurovania - je pritom medzi jednotlivými skupinami veľmi nerovnomerná, čo rozdiely ďalej prehlbuje,“ vysvetlil.
Štúdia analyzovala ďalšie možné opatrenia na zmiernenie vplyvu zavedenia systému na nízkopríjmové domácnosti. Išlo o kombináciu zvýšenia nezdaniteľnej časti základu dane, úpravy sociálnych dávok prostredníctvom energetického paušálu a valorizácie dôchodkov. „Takéto nastavenie by dokázalo zmierniť dosahy najmä na nízkopríjmové domácnosti a znížiť podiel výrazne zasiahnutých domácností približne z 30 % na 17 %,“ konštatuje štúdia. Autori odhadujú, že na analyzované opatrenia by postačovala približne polovica očakávaných ročných výnosov systému ETS2 v Českej republike.
Podľa SKI má byť kľúčovým nástrojom Sociálno-klimatický fond, z ktorého budú členským štátom poskytnuté osobitné finančné prostriedky na podporu zraniteľných domácností, používateľov dopravy a mikropodnikov. „Pre Slovensko môže ísť v nasledujúcich rokoch spolu so spolufinancovaním o stovky miliónov až miliardy eur, ktoré môžu smerovať na obnovu rodinných domov, zatepľovanie, výmenu starých kotlov, tepelné čerpadlá, dostupnejšiu verejnú dopravu či podporu nízkoemisnej mobility. Práve tieto investície môžu domácnostiam znížiť účty natrvalo,“ uvádza iniciatíva.
