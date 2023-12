SKI:Ciele SR v boji s klimatickou zmenou nie sú ani na úrovni záväzkov

Bratislava 19. decembra (TASR) - Ciele Slovenska v boji s klimatickou zmenou do roku 2030 nie sú podľa koordinátorky Slovenskej klimatickej iniciatívy (SKI) Kateřiny Chajdiakovej ani na úrovni už prijatých záväzkov. Slovensko v boji s klimatickou zmenou nesplní do roku 2030 ani už v minulosti formálne prijaté záväzky, informovala v utorok.



"Slovensko zaslalo Európskej komisii Národný energetický a klimatický plán (NEKP), podľa ktorého bude využívať menej obnoviteľných zdrojov, produkovať viac emisií skleníkových plynov a dosiahne nižšie úspory energií, ako sa zaviazalo. Na opatrenia, ktoré nám majú pomôcť splniť tieto záväzky, budeme mať pritom zo zdrojov EÚ do roku 2033 k dispozícii 10 miliárd eur. Na viaceré z nedostatkov, ktoré v pondelok vytkla Slovensku Európska komisia, upozorňovala SKI už cez leto" uviedla Chajdiaková.



Jednou z hlavných výhrad EK bolo podľa SKI nedostatočné vysporiadanie sa s pomocou obyvateľom ohrozeným energetickou chudobou. Slovenský NEKP totiž podľa iniciatívy neobsahuje vysvetlenie, ako ide Slovensko pomáhať energeticky chudobným domácnostiam.



"Pokiaľ ide o energetickú chudobu, návrh aktualizovaného plánu uvádza niekoľko národných programov a stratégií. Plán však jasne nevysvetľuje, ako sa rieši energetická chudoba štrukturálnym spôsobom, ani nevysvetľuje, ktoré opatrenia sú konkrétne zamerané na zraniteľné domácnosti v energetickej chudobe alebo ich očakávaný vplyv" upozornila Chajdiaková.



Slovensko by podľa Chajdiakovej malo dobre využiť sedem mesiacov, ktoré zostávajú do predloženia finálneho návrhu NEKP v júli 2024. "Nastavovanie si cieľov pod úrovňou záväzkov, ktoré sme prijali, je zlý signál. Najmä v čase, keď celá Európa rieši nielen klimatickú zmenu, ktoré už spôsobujú škody aj na Slovensku, ale aj bezpečnosť výroby a dodávky energií a cenovú dostupnosť energií," doplnila.



Od kvality finálneho návrhu môže podľa nej závisieť aj to, akú časť z 10 miliárd eur, ktoré by Slovensko malo dostať na splnenie cieľov, napokon EK uvoľní.



"Nielen my, ale aj ďalšie organizácie, ktoré upozorňovali na tieto nedostatky už cez leto, sú pripravené pomôcť pri príprave NEKP, ktorým nielenže prispejeme k zmierňovaniu klimatickej zmeny, ale môže priniesť aj významné prostriedky na pomoc domácnostiam, ale aj firmám," uzavrela.