SKIT by aplikáciu pre poukážky vyvinúť vedela, problémom je čas

Bratislava 1. decembra (TASR) - Štátna akciovka Slovensko IT (SKIT) by bola schopná vyvinúť systém na platenie QR kódmi, o ktorých hovoril vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO), keď predstavoval víziu rozdávania 500-eurových poukážok pre seniorov ako motiváciu na očkovanie. Problémom je čas a vyťaženosť štátnych IT vývojárov. Pre TASR to uviedol riaditeľ Slovensko IT Pavol Miroššay.



"Po technickej stránke Slovensko IT disponuje kvalitným tímom ľudí, ktorý by si s takouto úlohou vedel poradiť," podotkol Miroššay. Otázne je, koľko času by na to vývojári mali.



Minister spomínal, že by časť zaočkovaných dôchodcov, prípadne členovia ich rodiny, ktorým poskytli svoju poukážku, mohli začať míňať tieto peniaze cez QR kódy zhruba už od 1. marca 2022. "Pri legislatívnych obmedzeniach a postupoch je na samostatný projekt takéhoto rozsahu s vývojom, implementáciou a testovaním do marca 2022 objektívne veľmi málo času. Navyše, v aktuálnom období nedisponujeme voľnými kapacitami, ktoré by sa tomuto projektu mohli venovať, keďže sme plne vyťažení v iných projektoch," uviedol Miroššay.



Na otázku, koľko by stál vývoj takéhoto riešenia, povedal, že si netrúfa robiť finančný odhad, keďže je v zadaní veľa nejasností. "V každom prípade pravdepodobne hovoríme minimálne o šesťcifernej sume," naznačil Miroššay.



Ak sa peniaze poskytnú formou poukážky, najlepším postupom je podľa neho využiť už hotové riešenia, ktoré rátajú aj s možnosťou využitia fyzických kariet pre dôchodcov, ktorí nemajú zariadenia, a ktoré majú dostatočný počet zmluvných partnerov.