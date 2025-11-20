< sekcia Ekonomika
Skládku odpadov v košickej Myslave chcú rozšíriť
Podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR je účelom zvýšenia kapacity skládky jej uzavretie a rekultivácia.
Autor TASR
Košice 20. novembra (TASR) - Občianske združenie (OZ) Fórum pre zelené a zodpovedné Slovensko upozorňuje na plánované rozšírenie skládky nebezpečných odpadov v košickej Myslave. Zároveň tvrdí, že prevádzka stále prijíma odpady. Podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR je účelom zvýšenia kapacity skládky jej uzavretie a rekultivácia. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) pre TASR potvrdila, že na skládke zistila niekoľko porušení, pričom je kapacita prekročená a nemožno tu už ukladať odpad. Jej prevádzkovateľ sa voči tomu odvolal.
Podľa predsedu OZ Jána Chovanca skládka oficiálne ukončila prevádzku v roku 2016. „V roku 2019 stratila súhlas na prevádzkovanie a väčšia časť odbornej verejnosti si myslela, že už nebude funkčná,” povedal na stredajšej (19. 11.) tlačovej konferencii s tým, že všetko nasvedčuje tomu, že skládka je otvorená. Avizoval aj spustenie petície.
„Možno sa tam nevozí odpad vo veľkom, ale stále tam končia menšie druhy nebezpečného odpadu. Máme informácie o zvozoch, na internete dokonca koloval nejaký cenník,“ dodal s tým, že povolená kapacita skládky je prekročená o viac než 6500 metrov kubických (m3) a na niektorých miestach je oproti schválenému projektu vyššia o päť metrov.
Chovanec, ktorý je tiež generálnym riaditeľom Zväzu odpadového priemyslu, upozornil aj na rôzne vlastnícke zmeny prevádzkovateľa skládky v uplynulých rokoch, ako i snahy o „prepovoľovanie“ či rozšírenie.
Prevádzkovateľom je spoločnosť V.O.D.S.. Firma v júli predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) oznámenie o zmene, ktoré podľa nej hovorí o novom postupe uzatvorenia skládky a rekultivácii. Svahy telesa skládky chce stabilizovať vybudovaním oporných múrov, čím sa „mierne rozšíri pôdorys jestvujúcej kazety“ a kapacita sa navýši odhadom o 15.000 m3. „Časť tejto novej voľnej kapacity bude znížená o odpad, ktorý bude v rámci svahovania súčasných strmých svahov potrebné premiestniť,“ uvádza v dokumente. Na otázky TASR spoločnosť doposiaľ nereagovala.
Podľa informácií zverejnených na enviroportáli sa projekt nebude posudzovať podľa zákona EIA. Záväzné stanovisko nadobudlo právoplatnosť tento mesiac. „MŽP tým de facto umožnilo pokračovanie prevádzky,“ tvrdí Chovanec.
Rezort pre TASR uviedol, že sa pracuje na procese uzavretia a rekultivácie skládky a bolo vykonané riadne zisťovacie konanie. „Skládku je potrebné pre účely rekultivácie a uzatvorenia zasypať. Ak by teda prevádzkovateľovi nebolo povolené rozšírenie skládky, musel by jej uzatvorenie zabezpečiť navozením stavebného odpadu, čo by predstavovalo zbytočne nákladné riešenie,“ reagovalo MŽP.
Mesto Košice podľa informácií z referátu životného prostredia magistrátu vo svojom júlovom stanovisku k EIA okrem iného požadovalo zamedziť takému vývoju v danom území, ktorý by bol v rozpore s územným plánom - a teda nerozširovať plochu skládky a nezvyšovať jej objem.
SIŽP potvrdila, že vlani pri bežnej environmentálnej kontrole v prevádzke zistila porušenie, za ktoré uložila pokutu. „Skládka odpadov má povolenú kapacitu naplnenú, a preto okrem pokuty boli prevádzkovateľovi nariadené opatrenia na nápravu samostatným konaním, konkrétne, aby požiadal inšpekciu o udelenie súhlasu na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov, a zároveň mu týmto rozhodnutím inšpekcia zakázala preberať do skládky akýkoľvek odpad,“ uviedla vo svojom stanovisku s tým, že o odvolaniach prevádzkovateľa ešte nebolo právoplatne rozhodnuté.
Konkrétne porušenia a kedy došlo k prekročeniu kapacity bližšie rozoberajú v odvolacom konaní. Keďže odvolací orgán ešte nerozhodol, podľa SIŽP sa k zisteným porušeniam nie je možné bližšie vyjadrovať.
