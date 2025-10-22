< sekcia Ekonomika
Sklárne v Nemšovej začali vyrábať ľahšie a odolnejšie sklenené fľaše
Spoločnosť tak zareagovala na nové požiadavky európskej legislatívy na udržateľnosť obalov.
Autor TASR
Nemšová 22. októbra (TASR) - Sklárska spoločnosť Vetropack Nemšová začala vyrábať nové odľahčené sklenené fľaše, ktoré majú až o 30 percent nižšiu hmotnosť ako štandardné obaly. Spoločnosť tak zareagovala na nové požiadavky európskej legislatívy na udržateľnosť obalov. Informoval o tom generálny riaditeľ spoločnosti Boris Sluka.
Legislatíva EÚ kladie dôraz na opätovné použitie sklenených obalov - recyklovateľnosť a znižovanie spotreby primárnych surovín. Slovenské sklárne na tieto zmeny reagujú inováciami a spustením výroby nových odľahčených fliaš, ktoré sú ľahšie a dvojnásobne odolnejšie ako štandardné fľaše. Dopyt po menších a praktickejších baleniach zároveň rastie aj na strane trhu.
Vetropack Nemšová je jediná spoločnosť na Slovensku, ktorá recykluje použité obalové sklo zo zelených kontajnerov. Podľa nariadenia musí každý členský štát EÚ zabezpečiť, že aspoň 70 percent hmotnosti všetkého skleneného obalového odpadu bude zrecyklované.
„Nariadenie neurčuje výrobcom, aký podiel vyseparovaných črepov musí obsahovať nová sklenená fľaša. Nové sklenené obaly však môžu obsahovať až 90 percent použitého skla. Aktuálne vyrábame s podielom 63 percent bielych a 80 percent farebných črepov,“ pripomenul Sluka s tým, že sklo pri recyklácii nestráca svoje pôvodné vlastnosti.
Legislatíva EÚ kladie dôraz na opätovné použitie sklenených obalov - recyklovateľnosť a znižovanie spotreby primárnych surovín. Slovenské sklárne na tieto zmeny reagujú inováciami a spustením výroby nových odľahčených fliaš, ktoré sú ľahšie a dvojnásobne odolnejšie ako štandardné fľaše. Dopyt po menších a praktickejších baleniach zároveň rastie aj na strane trhu.
Vetropack Nemšová je jediná spoločnosť na Slovensku, ktorá recykluje použité obalové sklo zo zelených kontajnerov. Podľa nariadenia musí každý členský štát EÚ zabezpečiť, že aspoň 70 percent hmotnosti všetkého skleneného obalového odpadu bude zrecyklované.
„Nariadenie neurčuje výrobcom, aký podiel vyseparovaných črepov musí obsahovať nová sklenená fľaša. Nové sklenené obaly však môžu obsahovať až 90 percent použitého skla. Aktuálne vyrábame s podielom 63 percent bielych a 80 percent farebných črepov,“ pripomenul Sluka s tým, že sklo pri recyklácii nestráca svoje pôvodné vlastnosti.