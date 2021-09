Škoda Auto na týždeň zastaví výrobu vo všetkých českých závodoch

Mladá Boleslav 16. septembra (TASR) - Automobilka Škoda Auto na týždeň zastaví výrobu vo všetkých troch českých závodoch. Dôvodom je nedostatok čipov, uviedli odbory. Odstávka sa uskutoční v týždni od 27. septembra.



Na pondelok 27. septembra mali odbory dohodnutú celozávodnú dovolenku, po ktorej nasleduje v utorok 28. septembra štátny sviatok. "Zároveň na to nadviažeme zrušením zmien až do konca týždňa, a to vrátane presahu do sobotných zmien 17 a 18-zmenného systému. Tým vyradíme z prevádzky produkciu na celý týždeň," uviedol šéf odborov zamestnancov Škody Jaroslav Povšík v týždenníku Škodovácký odborář.



Hlavným dôvodom je podľa neho nedostatok čipov, ktorý dlhodobo trápi výrobcov. "Týka sa to väčšiny automobiliek, stojí továreň Toyota v Kolíne a v rámci koncernu Volkswagen sú odstávky v podstate všade po celom svete. Čiastočne sú preferované niektoré spoločnosti s vysokými maržami, ako Porsche a Audi," dodal Povšík.