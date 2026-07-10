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Škoda Auto neočakáva vplyv reštrukturalizačného plánu Volkswagenu
Nemecká automobilová skupina vo štvrtok (9. 7.) oznámila, že plánuje drasticky zredukovať svoju modelovú ponuku a ďalej obmedziť výrobnú kapacitu.
Autor TASR
Praha 10. júla (TASR) - Škoda Auto, česká dcéra skupiny Volkswagen, neočakáva žiadny priamy vplyv reštrukturalizačného plánu materskej spoločnosti, ktorý zahŕňa zníženie výrobnej kapacity a zúženie modelovej ponuky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Nemecká automobilová skupina vo štvrtok (9. 7.) oznámila, že plánuje drasticky zredukovať svoju modelovú ponuku a ďalej obmedziť výrobnú kapacitu. Podľa medializovaných informácií by mohlo celosvetovo zaniknúť až 100.000 pracovných miest, čo je dvakrát viac, než sa pôvodne plánovalo. Štyrom zo šiestich nemeckým závodom koncernu zároveň podľa týchto správ hrozí zatvorenie. Samotný koncern sa k detailom doteraz nevyjadril.
„Tento vývoj nemá žiadny bezprostredný vplyv na naše prevádzky,“ uviedla v piatok Škoda. „Podnikanie pokračuje ako zvyčajne. Škoda je v súčasnosti druhou najpredávanejšou automobilovou značkou v Európe a výrobné závody Škoda Auto pracujú na plnú kapacitu,“ dodala spoločnosť vo vyhlásení.
Škoda je jedným z najväčších zamestnávateľov v Českej republike. Automobilka, pre ktorú pracuje viac ako 34.000 zamestnancov, je srdcom českého automobilového priemyslu, ktorý patrí medzi piliere tamojšej ekonomiky. Odvetvie je zároveň vo veľkej miere závislé od dodávok komponentov pre západoeurópske automobilky, takže akékoľvek zmeny v tejto oblasti by pocítila celá českú ekonomika, napísala agentúra Reuters.
Nemecká automobilová skupina vo štvrtok (9. 7.) oznámila, že plánuje drasticky zredukovať svoju modelovú ponuku a ďalej obmedziť výrobnú kapacitu. Podľa medializovaných informácií by mohlo celosvetovo zaniknúť až 100.000 pracovných miest, čo je dvakrát viac, než sa pôvodne plánovalo. Štyrom zo šiestich nemeckým závodom koncernu zároveň podľa týchto správ hrozí zatvorenie. Samotný koncern sa k detailom doteraz nevyjadril.
„Tento vývoj nemá žiadny bezprostredný vplyv na naše prevádzky,“ uviedla v piatok Škoda. „Podnikanie pokračuje ako zvyčajne. Škoda je v súčasnosti druhou najpredávanejšou automobilovou značkou v Európe a výrobné závody Škoda Auto pracujú na plnú kapacitu,“ dodala spoločnosť vo vyhlásení.
Škoda je jedným z najväčších zamestnávateľov v Českej republike. Automobilka, pre ktorú pracuje viac ako 34.000 zamestnancov, je srdcom českého automobilového priemyslu, ktorý patrí medzi piliere tamojšej ekonomiky. Odvetvie je zároveň vo veľkej miere závislé od dodávok komponentov pre západoeurópske automobilky, takže akékoľvek zmeny v tejto oblasti by pocítila celá českú ekonomika, napísala agentúra Reuters.