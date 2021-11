Škoda odhaduje, že pre čipy vyrobí tento rok o štvrť milióna áut menej

Praha 2. novembra (TASR) - Česká automobilka Škoda Auto očakáva, že pre pretrvávajúci nedostatok čipov v automobilovom priemysle vyrobí tento rok zhruba o štvrť milióna vozidiel menej. Odhaduje, že situácia na trhu s polovodičmi by sa mohla zlepšiť v 2. polroku budúceho roka. Informoval o tom server novinky.cz.



Škoda už skôr uviedla, že práve pre nedostatok čipov bude nútená do konca roka prevádzku vo svojich závodoch výrazne obmedzovať, prípadne zastavovať. V pondelok (1. 11.) obnovila výrobu vo väčšine prevádzok po dvojtýždennej odstávke, počas ktorej zamestnanci zostali doma na 80 % priemerného platu.



"Napriek pretrvávajúcemu dopytu po našich vozidlách a vysokému stavu objednávok musíme našu výrobu obmedziť," uviedol v pondelkovej tlačovej správe Škody Auto člen jej predstavenstva Christian Schenk. Správa okrem toho uvádza, že automobilka očakáva, že do konca roka v dôsledku nedostatku dielov vyrobí zhruba o 250.000 vozidiel menej.



Za prvých deväť mesiacov tohto roka dodala česká automobilka zákazníkom celkovo 700.700 vozidiel, čo je o necelé 3 % menej než za rovnaké obdobie minulého roka. Napriek tomu sa jej v tomto období podarilo takmer zdvojnásobiť prevádzkový zisk na 900 miliónov eur zo 469 miliónov eur pred rokom. Dôvodom bol priaznivý vývoj menových kurzov a marží.



"Dopyt po našich autách je naďalej vysoký," povedal Martin Jahn z oddelenia predaja a marketingu. Zároveň však dodal, že automobilka má na sklade veľké množstvo nedokončených vozidiel. Musí tak čakať, než sa situácia s polovodičmi zlepší. K tomu by podľa odhadov firmy mohlo postupne dôjsť v 2. polroku budúceho roka.