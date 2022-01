Škoda Auto opäť odstavuje tisícky áut, medzi nimi aj elektromobily

Praha 23. januára (TASR) - Ani po dlhej vianočnej odstávke sa situácia vo výrobe v troch českých závodoch firmy Škoda Auto nelepší. Rovnako ako v prípade mnohých ďalších automobiliek, aj v tej mladoboleslavskej tlmí produkciu nedostatok čipov. Ihneď po obnovení výroby, ktorá postupne nabehla od 9. januára, putujú stovky nedokončených vozidiel na odstavné plochy. Len za január by mala automobilka odstaviť asi 2500 vozidiel. Nedostatok čipov je natoľko vážny, že na plochách sa stále viac hromadia aj vlajkové elektromobily Enyaq, ktorých produkciu pritom Škoda Auto dlhodobo uprednostňuje. Informoval o tom server e15.cz.



V polovici tohto týždňa parkovalo na odstavných plochách automobilky takmer 300 v tomto roku vyrobených a pre nedostatok čipov nedokončených áut. Ako povedala hovorkyňa firmy Martina Špittová, väčšinou v Lysej nad Labem. "Robíme maximum, aby sme eliminovali počet nekompletných vozidiel, ktorý bude v 1. polroku tohto roka závisieť od vplyvu variantu koronavírusu omikron na dodávateľské reťazce," povedala.



"Odhadujeme, že do konca januára odstavíme 2500 áut. Achillovou pätou je riadiaca jednotka parkovacieho zariadenia pri elektromobiloch Enyaq, ktorých teraz odstavujeme skutočne veľa, viac, než by sme chceli," povedal predseda podnikovej rady Škoda Auto Jaroslav Povšík. "Odstavené vozidlá je pritom nevyhnutné priebežne dobíjať, aby v baterkách neklesalo napätie a zákazník nemal potom problémy s naštartovaním nového auta," dodal.



Ani on, ani vedenie automobilky nedokážu odhadnúť, nakoľko početná bude tohtoročná "flotila" odstavovaných vozidiel. Na porovnanie, v kritických fázach minulého roka sa na odstavných plochách nahromadilo takmer 50.000 nedokončených škodoviek.



Za celý minulý rok Škoda Auto nevyrobila až 300.000 áut. Podľa Povšíka automobilka tento rok nezhotovuje ani motory, či prevodovky, ktoré by štandardne predala materskému koncernu Volkswagen, napríklad do bratislavského závodu.



Kľúčové dodávky čipov by sa však mali postupne stabilizovať, podotkol v novom programe relácie E15 Elita biznisu člen predstavenstva automobilky Martin Jahn. "Verím, že sa čakacia lehota na naše autá skráti a že sa ich aj viac vyrobí. Rozjazd bude možno v pomalšom tempe, sme však presvedčení, že od 2. štvrťroka tohto roka už zasa pôjdeme v maximálnej kapacite," uviedol Jahn.



Globálny odbyt Škoda Auto klesol vlani o 126.600 na 878.200 vozidiel. Na českom trhu chce firma v tomto roku udržať tretinový podiel a predať asi o 2000 nových vozidiel viac než vlani. To znamená zhruba 73.000 áut.