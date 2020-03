Škoda Auto Slovensko spustila virtuálnu predajňu

Bratislava 30. marca (TASR) - Situácia spôsobená novým koronavírusom si vyžiadala aj nové spôsoby predaja. Na to zareagovala spoločnosť Škoda Auto Slovensko a v pondelok spustila virtuálnu predajňu.



"Reagujeme tak na bezpečnostné a karanténne opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a prinášame zákazníkom možnosť kúpiť si vozidlo priamo z pohodlia domova. Na našej internetovej stránke si môžu kúpiť auto alebo si objednať servisné služby," hovorí konateľ spoločnosti Marek Růžička.



Na novej vylepšenej stránke zákazník získa všetky informácie a aktuálnu ponuku bez ohľadu na to, či potrebuje riešiť servis súčasného vozidla, chce si v čo najkratšom čase kúpiť nové auto alebo má záujem si vďaka konfigurátoru vyskladať auto podľa svojich špeciálnych požiadaviek.



Celý systém virtuálneho showroomu sa skladá z troch základných častí. V prehľadnom systéme si zákazníci môžu cez kontaktný formulár objednať servisné služby, či využiť možnosti konfigurátora. Primárne si však vďaka vylepšenému systému budú môcť kúpiť skladové vozidlo.



Nový systém nahrádza návštevy jednotlivých predajcov či časovo náročné vyhľadávanie ponúk na internete.



Po vyplnení základných kontaktných údajov a verifikácii prostredníctvom SMS si zákazník vozidlo rezervuje na 3 pracovné dni. Vyplnené údaje dostane predajca do svojej e-mailovej schránky a potvrdenie rezervácie príde aj zákazníkovi. Autorizovaný predajca následne zákazníka kontaktuje a doriešia tak platobné podmienky, ako aj odovzdanie vozidla.



"Aby sa predišlo zneužívaniu rezervácií a zahlcovaniu predajcov nerelevantnými požiadavkami, sú tieto obmedzené na jednu rezerváciu na osobu. Rezerváciu je samozrejme možné zrušiť, ak sa zákazník rozhodne inak," uzatvára Růžička.