Škoda Auto tlačí na neočkovaných, nejdú na služobné cesty

Praha 4. novembra (TASR) - Zvyšujúci sa počet pozitívne testovaných znepokojuje aj vedenie automobilky Škoda Auto. Mladoboleslavská automobilka preto na pracoviskách postupne sprísňuje režim pre neočkovaných zamestnancov. Opatreniami chce ochrániť očkovaných kolegov a predísť problémom vo výrobe, ktoré by vyplynuli z možného šírenia nákazy.



Aj keď podnik umožňuje očkovanie priamo na pracovisku a motivuje k nemu vyplatením 2000 Kč (78,53 eura) za každú dávku vakcíny, zabezpečením odvozu domov po očkovaní a nasledujúcim dňom voľna, výraznú časť zamestnancov zatiaľ presvedčiť nedokázala. Preočkovanosť vo firme sa pohybuje okolo 60 %, uviedol odborový predák Jaroslav Povšík.



Vedenie firmy preto chystá sprísnenie opatrení. "Dostali sme sa do bodu, keď očkovaných ľudí stále nie je dosť. Zároveň dochádza k prudkému rastu počtu nakazených v Česku. Nebudeme nikoho nútiť, aby sa očkoval, podobne ako vláda, ale sprísnime podmienky neočkovaným. Nielen kvôli udržaniu výroby, ale aj vzhľadom na ochranu očkovaných kolegov. Zvýšime tlak na neočkovaných," povedal v rozhovore pre denník E15 predseda predstavenstva automobilky Thomas Schäfer.



Podobu sprísnenia vyjednáva s odbormi. "Riešime napríklad prístup do objektov závodného stravovania. Na to bude potrebné očkovanie alebo negatívny test. Žiadny z našich neočkovaných zamestnancov už nemôže ísť na pracovnú cestu," pripomenul Schäfer s tým, že v závode postupne pribudnú miesta, kde bude potrebné preukázať sa očkovaním alebo testom.



"Od firmy prichádzajú nápady, ako ľudí zatlačiť až na hrane zákona do očkovania. Musíme sa však riadiť tým, čo povie štát, často k nám chodia rôzne kontroly," povedal Povšík. Zároveň vzniká aj vnútorný tlak medzi zamestnancami. "Prečo by som mal ja, očkovaný, nosiť rúško, pretože ty očkovaný nie si a ohrozuješ ostatných možnou karanténou alebo zastavením práce? Prečo kvôli tebe musia ostatní chodiť na PCR testy?" približuje pomery Povšík. Niektorí zamestnanci zvažujú odchod z odborov kvôli tomu, že spolu s firmou tlačia na očkovanie.



Podmienky pre neočkovaných pracovníkov sprísňujú aj mnohé ďalšie firmy z rôznych odborov. Ako uviedla hlavná analytička českej Hospodárskej komory Karina Kubelková, s tlakom zamestnávateľov na očkovanie sa v Česku budú pravdepodobne stále častejšie stretávať v oblasti opatrovateľských služieb, zdravotníctva, ale veľmi pravdepodobne aj na úradoch.



(1 EUR = 25,469 CZK)