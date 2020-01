Škoda Auto vyrobila v českých závodoch prvýkrát vyše 900.000 vozidiel

Praha 24. januára (TASR) - Česká automobilka Škoda Auto vyrobila minulý rok vo svojich závodoch v Mladej Boleslavi a Kvasinách prvýkrát viac než 900.000 áut. Medziročne tak jej česká produkcia vzrástla o 2,25 % na 910.000 vozidiel. Informovala o tom v piatok firma, na ktorú sa odvolal server novinky.cz.



Vo svojom hlavnom závode v Mladej Boleslavi vyrobila Škoda vlani celkovo zhruba 590.000 áut, z toho 260.000 najpredávanejšieho modelu Octavia. Koncom októbra sa začala výroba 4. generácie tohto modelu.



V závode v Mladej Boleslavi plánuje automobilka v ďalších rokoch zvýšiť výrobu elektromobilov. "Do roku 2025 bude spoločnosť do rozvoja alternatívnych technológií pohonu a nových služieb mobility investovať 2 miliardy eur," uviedla hovorkyňa automobilky Kamila Biddle.



Celosvetové dodávky Škoda Auto vlani klesli, a to o 0,9 % na 1,24 milióna vozidiel. Dôvodom bol najmä pokles na čínskom trhu.