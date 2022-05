Škoda dúfa, že VW rozhodne o gigatovárni v Európe do roku 2023

Mladá Boleslav 17. mája (TASR) - Česká automobilka Škoda, ktorá patrí nemeckej skupine Volkswagen (VW), verí, že jej materská spoločnosť prijme rozhodnutie o svojej štvrtej veľkej továrni na batérie v Európe najneskôr do roku 2023. Uviedol to Michael Oeljeklaus, člen predstavenstva Škody pre výrobu a logistiku.



Koncern Volkswagen so sídlom vo Wolfsburgu v októbri uviedol, že v prvej polovici roku 2022 plánuje rozhodnúť o umiestnení plánovanej továrne na batérie vo východnej Európe, ktorá by bola štvrtou v rámci jeho plánu postaviť šesť takýchto lokalít v Európe do konca desaťročia.



"Rozhodnutie padne vo Wolfsburgu v Nemecku," povedal Oeljeklaus. "Dúfame a veríme, že toto rozhodnutie bude prijaté koncom jesene, možno najneskôr budúci rok. Dúfame, že sa VW rozhodne v prospech Českej republiky," dodal.



O výstavbu továrne na výrobu batérií vo východnej Európe, ktorá bude otvorená v roku 2027, sa okrem Česka uchádzajú aj Maďarsko, Poľsko a Slovensko, uviedol Volkswagen.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.