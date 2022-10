Škoda očakáva, že VW rozhodne o umiestení továrne na batérie tento rok

Praha 17. októbra (TASR) - Škoda Auto, česká dcéra nemeckého koncernu Volkswagenu (VW), očakáva, že materská skupina by mohla rozhodnúť o umiestnení plánovanej veľkej továrne na batérie vo východnej Európe do konca roka. Uviedol to v pondelok generálny riaditeľ Škody Klaus Zellmer. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Zellmer na nemecko-českom ekonomickom fóre v Prahe povedal, že ak pôjde všetko dobre, do konca tohto roka by mohlo prísť prvé pevné potvrdenie v rámci koncernu VW o umiestnení továrne.



"Myslím si a dúfam, že všetci v Českej republike sa k nám pridajú v boji o tento najdôležitejší diel skladačky v transformácii tohto najdôležitejšieho priemyselného odvetvia," dodal.