Škoda plánuje vstúpiť do segmentu cenovo dostupných elektromobilov

Praha 15. marca (TASR) - Česká automobilka Škoda, dcérska spoločnosť skupiny Volkswagen (VW), plánuje vstúpiť do segmentu cenovo dostupných elektromobilov s novým plne elektrickým malým vozidlom. Oznámil to v piatok šéf Škody Klaus Zellmer. TASR správu prevzala z DPA.



Model s názvom Epiq má stáť približne 25.000 eur a automobilka ho predstaví na budúci rok. Jeho dizajn bude úplne iný ako v prípade plánovaného modelu VW ID.2all, povedal novinárom v Prahe Zellmer.



Malé elektrické SUV Epiq bude mať dĺžku 4,1 metra a batožinový priestor s objemom až 490 litrov. Zellner ho opísal ako "priestranné, ale zvonku veľmi kompaktné".



Škoda je vzhľadom na rastúci podiel čínskych konkurentov na trhu pre autá na batérie pripravená čeliť im, vyhlásil Zellner. Poukázal pritom aj na príchod japonských a kórejských konkurentov do Európy s tým, že Škoda chce byť súčasťou konkurencie.



Volkswagen sa pred pár mesiacmi rozhodol, že novú továreň na batérie v Česku zatiaľ nepostaví.



Zellmer vysvetlil toto rozhodnutie tým, že proces transformácie smerom k elektrickej mobilite v Európe napreduje pomalšie, ako sa pred rokom alebo dvomi očakávalo.



Plány však nie sú úplne zrušené, no nový závod nebude v Plzni, ale bude sa hľadať iné miesto, dodal.



Škoda vlani predala na celom svete 866.800 vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o 18,5 % napriek stiahnutiu sa z Ruska v dôsledku vojny na Ukrajine.



Prevádzkový zisk Škody sa zvýšil zo 628 miliónov eur v roku 2022 na vyše 1,7 miliardy eur v roku 2023.