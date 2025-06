Brusel/Londýn 25. júna (TASR) - Česká automobilka Škoda predbehla Teslu v predaji elektromobilov v Európe. To signalizuje, že motoristi na tzv. starom kontinente sa naďalej vyhýbajú vozidlám od firmy Elona Muska na protest proti jeho podpore amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy londýnskeho denníka Telegraph.



Podľa spoločnosti DataForce, ktorá sa zaoberá prieskumom trhu, celkový predaj Tesly v Európe klesol v máji o 28 % na 14.055 kusov. Bol tak nižší ako predaj elektromobilov Škoda, ktorý dosiahol 14.920 kusov.



Tento posun bol do značnej miery spôsobený prebiehajúcim bojkotom Tesly v Európe. Ale zároveň popularita Škody prudko vzrástla po uvedení jej elektrického SUV Elroq na trh, ktorého sa v máji predalo 9250 kusov.



Klesajúci odbyt Tesly možno pozorovať aj v separátnych údajoch Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA). Tie odhalili, že predaj Tesly v Európskej únii a v Spojenom kráľovstve sa v máji znížil, už piaty mesiac po sebe, a to až o 40 % na 8729 kusov.



Celkový predaj elektromobilov v Európe pritom minulý mesiac vzrástol o 27,2 % na 193.493 vozidiel, z toho v Británii stúpol predaj elektromobilov v máji o 25,8 %.



V samotnom Spojenom kráľovstve klesol predaj Tesly v máji o 36 % podľa údajov Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT). To bolo v ostrom kontraste s výsledkami BYD, čínskeho výrobcu elektromobilov, ktorého odbyt vzrástol o viac ako 400 % na 3025 kusov aj vďaka zlacneným modelom Dolphin Surf.



Investorov čoraz viac znepokojuje vplyv Muskovej politiky, keďže jeho podpora pravicových lídrov odstrašila množstvo potenciálnych kupcov.



Okrem toho Muskova automobilka čelí v Európe nielen bojkotu, ale aj rastúcej konkurencii čínskych rivalov, ktorí sa snažia zaplaviť kontinent lacnejšími autami.



Cena akcií spoločnosti Tesla od začiatku roka klesla o 10 %, hoci vymazala časť svojich strát po tom, čo Musk minulý mesiac odstúpil z funkcie v Trumpovej administratíve a sľúbil, že sa opäť sústredí na Teslu.



Musk čoraz viac spája budúcnosť Tesly s technológiou autonómneho riadenia a v nedeľu (22. 6.) v Austine v Texase spustil službu robotických taxíkov bez vodiča.