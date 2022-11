Škoda sa zameriava skôr na ziskovosť ako vyššie objemy predaja

Praha 7. novembra (TASR) - Česká automobilka Škoda Auto, ktorá je súčasťou nemeckej skupiny Volkswagen, sa stále usiluje dosiahnuť predaj najmenej 1 milióna áut ročne. Zameriava sa však skôr na ziskovosť ako vyššie objemy predaja. Uviedol to v pondelok jej generálny riaditeľ Klaus Zellmer pre denník E15. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Globálne dodávky Škody, ktorá je najväčším exportérom v Českej republike, klesli v roku 2021 medziročne o 12,6 % na 878.200 áut, keďže jej produkciu zasiahli problémy s dodávkami čipov a iných dielov.



"Predtým sa špekulovalo o tom, či by sa Škoda mala zamerať na 1,5 alebo 2 milióny predaných áut ročne. Naším cieľom je a bude prekročenie hranice 1 milióna, ale v súčasnej situácii je ziskovosť oveľa dôležitejšia ako samotný objem," povedal Zellmer v rozhovore, z ktorého časť bola zverejnená v pondelok.



Rovnako ako ostatné automobilky, aj Škoda pracuje na veľkom množstve nevybavených objednávok, ktoré udržujú kapacitu výroby. Zároveň však čelí známkam spomalenia spotrebiteľských výdavkov, čo by mohlo zasiahnuť jej predaj.



"Inflácia, energetická kríza a všetky výzvy, ktoré sa vynárajú, budú mať významný vplyv na spotrebiteľov a podniky," povedal Zellmer s tým, že prvá polovica budúceho roka bude ešte prijateľná, vzhľadom na veľké množstvo nevybavených objednávok. "Druhý polrok však bude ekonomicky oveľa náročnejší," skonštatoval.



Denník E15 tiež poukázal na to, že automobilky v Európe čaká v nasledujúcich rokoch mimoriadne náročná výzva - zvládnuť prechod od výroby vozidiel so spaľovacími motormi k elektrickým v čase, keď sa očakáva na kontinente silný ekonomický útlm. Zellmer podľa vlastných slov preto Škodu už teraz pripravuje na zložitejšie časy.



Presnejšie, Škoda sa pripravuje aj na scenáre, pri ktorých by došlo k obmedzeniu alebo zastaveniu dodávok plynu pre priemysel. V takom prípade by automobilka mohla skrátiť šesťdňové pracovné týždne na polovicu alebo sústrediť spotrebu plynu na časti výroby, ktoré sa bez neho nezaobídu, ako je napríklad lakovanie.