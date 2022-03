Škoda tvrdo dopláca na vojnu na Ukrajine, chýbajú ruské sadze

Praha 19. marca (TASR) - Automobilka Škoda Auto, ktorá v Česku zamestnáva zhruba 35.000 ľudí a závisí od nej biznis stoviek českých podnikov, tvrdo dopláca na vojnu na Ukrajine. Situáciu firmy začína podľa odborov výrazne komplikovať nedostatok surovín z Ukrajiny a Ruska. Navyše, problém majú aj subdodávatelia, ktorým chýbajú suroviny na výrobu komponentov. Informoval o tom server e15.cz.



"Málokto vie, že napríklad sadze sú jedným z najzásadnejších produktov, pochádzajúcich z Ruskej federácie. Sú nevyhnutné na výrobu pneumatík," uvádzajú odbory v týždenníku Škodovácký odborář.



V dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu zastavila Škodovka všetky svoje aktivity v Rusku. Prerušila výrobu v ruských závodoch v Kaluge a Nižnom Novgorode a zastavila aj export do Ruskej federácie. Okrem toho v dôsledku výpadku dodávok elektrických zväzkov z Ukrajiny musela zastaviť výrobu elektromobilu Enyaq a hrozí, že bude musieť zastaviť výrobu modelov Scala a Kamiq.



"Vždy sme hovorili o turbulenciách, teraz však zažívame tornádo. Na čo sa človek pozrie, to sa zdražuje, a nie je isté, či všetko dokážeme zvládnuť úsporami, cenotvorbou a zároveň osloviť zákazníkov, čakajúcich na naše autá aj celý rok. Okrem toho aj zastavenie biznisu, ktoré dopadlo na prakticky všetky firmy, podnikajúce v Ruskej federácii, predstavuje citeľnú ranu vo všetkých smeroch," dodávajú odbory.



Podľa nich automobilka nemá v Česku prácu pre 800 zamestnancov a plánuje rušiť ďalšie zmeny. "Našim hlavným cieľom je týchto zamestnancov udržať, a to v najvyššej možnej miere," píšu odbory. Na budúci týždeň plánuje Škoda Auto zrušiť nočné a piatkové zmeny.



V materskom koncerne Volkswagen sa už začala riešiť otázka rušenia niektorých pracovných miest. "Napríklad v Seate je kolektívne vyjednávanie pozastavené a vedenie Seatu požaduje zrušenie 1300 až 1800 pracovných miest," uvádzajú odbory.



O prepúšťaní sa rokovalo ešte pred vypuknutím vojny na Ukrajine aj v Škode. Práve čo najväčšie zachovanie miest bolo jednou z hlavných požiadaviek odborárov. Vďaka tomu by firma nemusela tento rok zamestnancov priamo prepúšťať, ale na zníženie miest využiť prirodzenú fluktuáciu, napríklad odchodom ľudí do dôchodku. Časť zamestnancov môže presunúť aj na iné pozície. Automobilka zastavila nové nástupy a prijíma iba špeciálne profesie ako náhradu za zmienenú fluktuáciu či profesie pre nové trendy v oblasti elektromobility.



V roku 2019 predala Škoda Auto vo svete 1,25 milióna áut. V roku 2020 to bolo mierne nad 1 milión vozidiel a vlani už iba necelých 800.000 nových áut.