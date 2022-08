Škody spôsobené suchom vyhodnotíme na jeseň, informoval agrorezort

Bratislava 10. augusta (TASR) - Vyhodnotiť škody spôsobené tohtoročným suchom bude možné až na jeseň, po zozbieraní všetkých potrebných údajov a hlásení od poľnohospodárov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa bude riešením tejto situácie zaoberať priebežne, najmä po skompletizovaní spomínaných informácií. "Prípadné odškodnenie je vecou štátneho rozpočtu," reagoval tlačový odbor agrorezortu na aktuálne výzvy Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Ministerstvo sa podľa vlastných naďalej zaoberá otázkou Rizikového fondu. Podstatnou stránkou tejto problematiky je však nájsť spôsob tvorby fondu, teda výšky príspevkov farmárov a štátu.



"MPRV presadzuje nadrezortný komplexný prístup na zabránenie vysychania krajiny s aktívnym zapojením všetkých pôdohospodárov, pretože problém sa bude v nasledujúcich rokoch stupňovať a iba finančné odškodňovanie za zničenú úrodu nie je dlhodobo udržateľné," zdôraznil rezort.



Zároveň aktívne pracuje na Koncepcii pôda - uhlíková a vodná banka krajiny, ktorá by mala podľa ministerstva priniesť opatrenia na zmiernenie následkov klimatickej zmeny. Avizuje, že materiál by mal byť predložený na rokovanie vlády tento rok na jeseň.



SPPK v stredu upozornila, že extrémne sucho počas leta a citeľný nedostatok zrážok od jesene minulého roka sa podpisujú pod úrody poľnohospodárskych plodín. Poľnohospodári budú mať i menej krmiva pre hospodárske zvieratá, ktoré chovajú, a dramatická situácia v živočíšnej výrobe pre sucho podľa nich ešte len príde.



"Poľnohospodári porovnávajú aktuálny stav najmä s rokom 2017, keď boli úrody významne negatívne ovplyvnené dlhodobým suchom. Štát vtedy odškodnil farmárov sumou vo výške 17 miliónov eur. Momentálna situácia na poliach je však neporovnateľne horšia, preto logicky očakávajú, že opäť zasiahne štát. Ten by však nemal prísť len s jednorazovým odškodnením za obrovské straty, ale komplexným dlhodobým riešením tejto problematiky," vyhlásil predseda SPPK Emil Macho.