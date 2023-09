Poisťovňa:Škody po vandalizme je možné pokryť z komplexného poistenia

Bratislava 10. septembra (TASR) - Vandalizmus môže spôsobiť majiteľom nehnuteľností či vozidiel starosti a náklady navyše. Škody je však možné uhradiť z komplexného poistenia domova a vozidiel, pretože zahŕňa aj krytie škôd spôsobených vandalizmom. Upozornila na to poisťovňa Uniqa.



Vandalizmus v prípade škôd na nehnuteľnosti či domácnosti sa rozlišuje na dva druhy, a to na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ktorá nesúvisí s krádežou, vlámaním alebo pokusom o krádež. Motiváciou páchateľa je v takých prípadoch poškodenie majetku. Je to napríklad poškodenie veci susedom v dôsledku sporov.



Ďalším druhom je vandalizmus spojený s poškodením alebo zničením veci počas krádeže vlámaním alebo pokusom o krádež. Do tejto skupiny patria napríklad rozbité dvere alebo okná.



"Najčastejšie škody na súkromnom majetku sú posprejované fasády, ploty a brány. Uniqa rieši niekoľko desiatok škôd mesačne, pričom cena likvidácie takejto udalosti sa šplhá v priemere k stovkám eur," uviedla poisťovňa. Druhou najčastejšou skupinou škôd v súvislosti s vandalizmom sú udalosti spojené s alkoholom, keď páchatelia rozbijú osvetlenie vchodu alebo kamerový bezpečnostný systém.



Ak má klient v poistení domu a domácnosti uzatvorené riziko krádeže, poistené sú tak oba varianty vandalizmu, a to vnútorný aj vonkajší. Na zistenie okolností a vyplatenie poistného je však zväčša potrebná aj policajná správa.



V poistení automobilov sa vandalizmom nazýva aj úmyselné poškodenie alebo zničenie vozidiel. Najčastejšie sa týka karosérií, na ktorých môžu byť škrabance alebo postriekanie farby, alebo chemické rozliatie vyčnievajúcich častí alebo pneumatík. Škody spôsobené vandalizmom na vozidlách sú kryté komplexným havarijným poistením.