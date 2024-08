Škody z počasia v slovenskom agrosektore sa blížia k 80 mil. eur

Bratislava 1. augusta (TASR) - Nepriaznivé počasie výrazne poškodzuje poľnohospodársky sektor. Tohtoročné škody v slovenskom poľnohospodárstve sa blížia už k 80 miliónom eur, za celý rok to bude medziročne viac asi o 20 až 30 %. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii Dalibor Bán, riaditeľ Agra poisťovne, špecializovanej na poistenie poľnohospodárskej produkcie na Slovensku.



"Mráz, krupobitie, víchrica a záplavy spôsobili tento rok v slovenskom poľnohospodárstve celkové škody vo výške 80 miliónov eur," priblížil Bán.



Extrémne prejavy počasia už v budúcnosti nebudú podľa neho žiadnou výnimkou, ale stanú sa štandardom. "To znamená, že poľnohospodársku prvovýrobu bude potrebné aj naďalej poisťovať s podporou verejného sektora v rámci dotácií na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe," podčiarkol.



Týždne nepriaznivého počasia v máji aj v júni podľa neho viedli k veľkým škodám spôsobeným krupobitím a víchricami v celej krajine. Najmä na juhu Slovenska možno v niektorých prípadoch očakávať až totálne škody, pretože ľadovec zničil úrodu krátko pred zberom. "Aj keď sucho tento rok, našťastie, nebolo zatiaľ problémom, je vidieť rôznorodosť rizík, ktorým poľnohospodárstvo čelí. Môžeme len dúfať v priaznivejšie počasie pri zbere jesenných plodín," dodal Bán.



"V súvislosti s očakávanými intenzívnejšími letnými zrážkami a búrkami v budúcnosti treba počítať aj s častejším výskytom sprievodných javov búrok, a to napríklad krúp s priemerom dvoch až piatich centimetrov, bleskov či nárazov vetra s rýchlosťou vyššou ako 25 metrov za sekundu," doplnila Jaroslava Slavková, meteorologička a klimatologička - špecialistka SHMÚ.