Škody z mrazov poisťovňa nepreplatí, ak majiteľ nehnuteľnosť zanedbal
Bratislava 6. januára (TASR) - Poisťovne nemusia preplatiť škody spôsobené mrazmi na rodinných domoch, bytoch či rekreačných nehnuteľnostiach, ak majiteľ zanedbal základné preventívne povinnosti. Upozornil na to likvidátor poistných udalostí spoločnosti Granden Dalibor Štofan.
Poisťovne podľa odborníka odmietajú alebo krátia poistné plnenie najmä v prípadoch, keď nehnuteľnosť nebola dostatočne vykurovaná alebo temperovaná, majiteľ ju dlhodobo opustil bez prijatia opatrení, napríklad bez vypustenia vody zo systému, alebo keď bol technický stav objektu dlhodobo nevyhovujúci.
„Hranica medzi náhodnou udalosťou a zodpovednosťou majiteľa spočíva v miere predvídateľnosti a prijatých preventívnych opatrení. Poisťovňa plní, ak bol objekt primerane temperovaný alebo zabezpečený, zariadenia a veci boli udržiavané a vznik škody bol náhly, nečakaný a nevyplýval z dlhodobého zanedbania,“ vysvetlil Štofan.
Poisťovňa tak uzná škodu, ktorá vznikla napríklad v dôsledku extrémneho mrazu pri funkčnom kúrení alebo zlyhania správne zazimovaného zariadenia. Naopak, škody spôsobené otvoreným oknom, poškodeným tesnením či inou nedbanlivosťou poisťovne považujú za zodpovednosť majiteľa.
„Aby mal klient nárok na plnohodnotné plnenie, je potrebné okamžite po vzniku škody urobiť fotografie a videá dokumentujúce stav objektu a škody, informovať poisťovňu bez zbytočného odkladu, zachovať dôkazy a prípadne urobiť preventívne opatrenia, ktoré zabránia ďalšiemu poškodeniu,“ doplnil odborník.
