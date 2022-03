Školský internát na Medickej ulici by mal prejsť rekonštrukciou

Košice 11. marca (TASR) – Budova školského internátu na Medickej ulici v Košiciach by mala prejsť rekonštrukciou. Vyplýva to zo zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Celková predpokladaná hodnota zákazky je vo výške necelých 2,69 milióna eur bez DPH.



Cieľom obnovy je zvýšiť energetickú efektivitu budovy internátu. Rekonštrukcia má zahŕňať zateplenie fasády, výmenu ľahkého obvodového plášťa, zateplenie striech, výmenu okien, ako aj exteriérových dverí.



Budova v súčasnosti slúži ako školský internát, jej účel sa po navrhovanej obnove nezmení.



Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 30. marca.