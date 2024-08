Školský program prináša ovocie do vyše 5000 škôl

Bratislava 1. augusta (TASR) - Školský program, ktorého administráciu má na starosti Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), v minulom školskom roku priniesol čerstvé či spracované ovocie a zeleninu do 5250 materských, základných a špeciálnych škôl. Mlieko a mliečne výrobky si vďaka Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a PPA vychutnalo viac ako pol milióna žiakov.



"V uplynulom školskom roku sme do Školského programu mali zapojených 3563 škôl v časti Mlieko a mliečne výrobky a vďaka podpore bolo na 5250 školách zabezpečené čerstvé ovocie, zelenia, pyré či šťavy," priblížil generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.



Pre najbližšie šesťročné programové obdobie sa na základe výzvy platnej do konca mája prihlásilo PPA dovedna 52 žiadateľov. Desať garantuje distribúciu mlieka a mliečnych výrobkov, zvyšných 42 plánuje už od nového školského roka distribuovať škôlkarom a školákom ovocie, zeleninu a výrobky z nich. Súčasťou Školského programu sú aj sprievodné vzdelávacie opatrenia - rôzne ochutnávky pre žiakov, exkurzie u pestovateľov aj chovateľov, alebo výsadba školských záhrad.



Vďaka Školskému programu majú státisíce žiakov v materských, základných aj špeciálnych školách rozšírenú ponuku stravovania. Jej súčasťou môžu byť okrem mlieka a jeho bezlaktózových variácií aj biele jogurty, acidofilné mlieko, tvaroh alebo syr.



Ponuka ovocia a zeleniny, ktoré majú školy k dispozícii, pozostáva nielen z čerstvého ovocia a zeleniny, ale aj zo spracovaných produktov. Školské zariadenia tak môžu dostať 100- percentné ovocné aj zeleninové šťavy, ovocné pyré alebo aj sušené jablkové lupienky. Tieto sa nezapočítavajú do stravovacieho normatívu.



Školský program je financovaný z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR. Noví žiadatelia budú mať možnosť požiadať o zaradenie do programu znovu v máji v roku 2025. MPRV je gestorom Školského programu a jeho administratívnu časť, teda výzvy pre žiadateľov, kontrolu plnenia jeho podmienok či samotné vyplácanie, má na starosti PPA.