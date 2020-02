SaS: Vedci na Slovensku nemajú prístup k dvom vedeckým databázam

Bratislava 3. februára (TASR) - Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR prestalo platiť prístup k vedeckým databázam Reaxys a SciFinder. Informuje o tom strana SaS s tým, že vyzýva ministerku školstva, vedy, výskumu a športu Martinu Lubyovú (SNS), aby túto chybu napravila. Odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva pre TASR uviedol, že nejde o nesystémový ad hoc krok. Všetky postupy boli komunikované so samotnými vysokými školami a sú súčasťou dohody s týmito inštitúciami, tvrdí ministerstvo školstva.



"Databázy, do ktorých vedci stratili prístup, obsahujú komplexné údaje o chemických zlúčeninách a desiatky miliónov vedeckých prác. Sú nevyhnutné pre výskumníkov v biológii, chémii, biomedicíne a v iných odvetviach, ktorých práca je teraz poškodená," povedal podpredseda SaS Branislav Gröhling. Strana upozorňuje, že ročný prístup do databázy Reaxys stojí 166.000 eur a do databázy SciFinder 487.000 eur. "Vláda dokázala na poslednú chvíľu nájsť 23 miliónov na zaplatenie predraženého futbalového štadióna. Nemôže sa vyhovárať, že nevie nájsť peniaze na prístup do týchto databáz," poznamenal poslanec Národnej rady SR.



Rezort školstva pripomenul, že je povinný distribuovať finančné prostriedky hospodárne a efektívne. "Ministerstvo školstva cez svoju priamo riadenú organizáciu CVTI SR zabezpečuje prístup do špecializovaných elektronických informačných zdrojov pre potreby akademických inštitúcií databáz," uviedlo ministerstvo školstva.



Do konca roka 2019 CVTI zabezpečovalo tieto prístupy s využitím prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov, a to od roku 2009. "Ide o zdroje, ktoré v tomto programovom období nie je možné zvýšiť. Z tohto dôvodu sú prístupy k špecializovaným databázam od roku 2020 hradené z prostriedkov samotných vysokých škôl a účelových rezerv Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR," poznamenalo ministerstvo. Ako ďalej dodalo, titulov, ktoré oproti roku 2019 nie sú predplácané, je minimum a ich výber bol vytvorený na základe prejaveného záujmu zo strany vysokých škôl.



"Databázy Reaxys a SciFinder patria k vysokošpecializovaným titulom, ktorých využitie sa na rozdiel od iných, celoštátne používaných titulov, koncentruje v podstate na dve verejné vysoké školy," poznamenalo ministerstvo školstva s tým, že štatistiky využívania databázy Reaxys vykazovali nízky a trvalo zostupný charakter.