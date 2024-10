Školu v Martine plánujú zrekonštruovať zhruba za pol milióna eur

Martin 9. októbra (TASR) - Základnú školu s materskou školou J. V. Dolinského v Martine-Priekope plánujú zrekonštruovať zhruba za pol milióna eur. Eurofondovú investíciu chce martinská radnica spustiť na budúci rok. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.



"Dlhodobo podfinancované samosprávy nemajú prostriedky na rekonštrukcie, ktoré by si školy pravidelne zaslúžili. O to viac ma teší, že budeme predkladať projekt, ktorý zmení jednu z našich škôl na miesto, kam budú mať prístup všetci bez rozdielu," zhodnotil primátor Ján Danko.



Modernizácia bude pozostávať z troch častí. Najrozsiahlejšou časťou projektu je výstavba a rekonštrukcia školského športoviska, v rámci ktorej obnovia vonkajší areál. Vybudujú atletickú dráhu s futbalovým ihriskom, workoutové ihrisko a priestor na aktívnu hru menších detí. "Zároveň dôjde k revitalizácii existujúcej asfaltovej plochy, ktorú upravia do tvaru basketbalového ihriska. V jeho blízkosti vznikne zóna na hru stolného tenisu a fitness zóna," priblížila hovorkyňa.



Druhou časťou bude vybudovanie vonkajšej učebne so vzdelávacím panelom - kresliacou tabuľou a parkovými lavičkami na vonkajšie vyučovanie i voľnočasové krúžky. Podľa Jenigár zmodernizujú tiež vzdelávacie prostredie dvoch tried základnej školy, ktoré doplnia didaktickou technikou. Budú tak zodpovedať požiadavkám inkluzívneho vzdelávania so zameraním na špeciálne potreby detí.



Predpokladaný rozpočet rekonštrukcie je 483.000 eur. Mesto momentálne spustilo tvorbu podkladov pre verejné obstarávanie, v rámci ktorého sa cena môže ešte meniť.