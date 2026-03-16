Školu v Spišskej Novej Vsi čaká modernizácia vonkajších priestorov
Autor TASR
Spišská Nová Ves 16. marca (TASR) - Základnú školu (ZŠ) Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi čaká modernizácia vonkajších priestorov. Mesto získalo na realizáciu projektu dotáciu z Programu Slovensko takmer 390.000 eur. Pracovníčka pre styk s médiami na tamojšom mestskom úrade Edita Gondová pre TASR potvrdila, že s prácami sa začne na prelome marca a apríla a trvať budú najviac 14 mesiacov.
Projekt pozostáva z dvoch častí. Mesto už má vybraného zhotoviteľa rekonštrukcie atletickej dráhy a v prípade vybudovania exteriérovej učebne aktuálne prebieha verejné obstarávanie. „Exteriérová bezbariérová učebňa pre letné využitie bude v podobe remeselného domčeka pre výučbu výtvarnej a environmentálnej výchovy a pracovného vyučovania. Atletická dráha bude s umelým povrchom na mieste pôvodnej znehodnotenej antukovej dráhy v tvare oválu pre beh na 400 metrov v troch bežeckých dráh, bežeckej rovinky na 60 metrov na štyroch bežeckých dráhach a pieskovým doskočiskom pred skok do diaľky,“ priblížila Gondová. Zároveň tam pribudne aj nové vybavenie. Vzhľadom na to, že sa projekt bude realizovať v exteriéri, vyučovací proces by to narušiť nemalo.
Všetky tieto aktivity prispejú podľa mesta ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu a k zlepšeniu rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v školskom systéme. Zároveň zvýšia motiváciu žiakov ku vzdelávaniu, čo povedie k zlepšeniu výchovno-vzdelávacích výsledkov a zvýšeniu vzdelanostnej úrovne. ZŠ aktuálne navštevuje viac ako 700 žiakov. V škole je podľa samosprávy ešte potrebné zrekonštruovať vonkajšie aj vnútorné a vonkajšie átrium, strechu a kotolňu či zvyšnú časť vonkajšieho areálu - atletickú asfaltovú dráhu, prístupový chodník a tiež parkovisko.
V tomto roku mesto plánuje modernizovať priestory aj v ďalších dvoch školách. „Na ZŠ Nad Medzou ide o rekonštrukciu a zmodernizovanie školských učební, rekonštrukciu telocvične, obstaranie nábytku pre vybavenie učební, obstaranie IKT vybavenia a učebných pomôcok. Na ZŠ Lipová pôjde o stavebné úpravy telocvične, odborných učební a jedálne a o obstaranie interiérového vybavenia otvorených učební a učebných pomôcok odborných učební,“ dodala na záver Gondová.
