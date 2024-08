Školy musia do 10. augusta predložiť zoznamy detí na dotáciu na stravu

Bratislava 1. augusta (TASR) - Zriaďovatelia škôl musia do 10. augusta predložiť úradom práce, sociálnych vecí a rodiny zoznamy detí na poskytnutie dotácie na stravu. Na ich základe získajú preddavok na dotáciu stravy na obdobie od 1. septembra do 31. decembra 2024. Upozornilo na to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



"Dotácia na stravu je určená pre deti v poslednom ročníku materskej školy, v základných školách, v prvom až štvrtom ročníku stredných škôl na osemročných vzdelávacích programoch a pre deti v prvom ročníku päťročného vzdelávacieho programu stredných škôl, ak boli prijaté z ôsmeho ročníka základnej školy," uviedlo ÚPSVaR.



Spresnilo, že dotácia môže byť vyplácaná aj na dieťa, ktoré navštevuje nižšie ročníky ako predškolský ročník materskej školy, a to v prípade, ak sa ich domácnosti poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo má príjem najviac vo výške životného minima.



Okrem zoznamu detí na poskytnutie dotácie na stravu musia zriaďovatelia škôl poslať úradom práce aj oznámenie o počte odstravovaných obedov za uplynulé obdobie. Naposledy tak spravili do 15. júla za prvý polrok tohto roka.



V júni podporili úrady práce dotáciou na stravu celkovo 487.327 detí sumou necelých 21 miliónov eur.