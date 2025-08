Školy musia do nedele predložiť zoznamy detí na dotáciu na stravu

Bratislava 6. augusta (TASR) - Zriaďovatelia škôl musia do 10. augusta 2025 predložiť úradom práce, sociálnych vecí a rodiny zoznamy detí pre výpočet sumy dotácie na stravu. Dotáciu poskytuje štát na zabezpečenie stravy deťom v materských, základných a stredných školách s cieľom podporiť ich k zdravým stravovacím návykom a finančne odbremeniť rodičov. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



„Dotácia na stravu môže byť poskytnutá na základe žiadosti rodiča o poskytnutie dotácie, a to v prípade detí v poslednom ročníku materskej školy, v základných školách, v prvom až štvrtom ročníku stredných škôl na osemročných vzdelávacích programoch a pre deti v prvom ročníku päťročného vzdelávacieho programu stredných škôl, ak boli prijaté z ôsmeho ročníka základnej školy. Pre zaradenie dieťaťa do zoznamu detí je potrebné, aby mal zriaďovateľ jednoznačne preukázané, že rodič dieťaťa požiadal pre nový školský rok 2025 až 2026 o poskytnutie dotácie na stravu,“ uviedlo ústredie.



Táto dotácia môže byť vyplácaná aj na dieťa, ktoré navštevuje nižšie ročníky ako predškolský ročník materskej školy, alebo ak sa ich domácnosti poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, prípade má príjem najviac vo výške životného minima. „Zriaďovatelia škôl a ďalší žiadatelia o dotáciu na stravu nájdu vzory tlačív potrebných na podanie aktualizovaného zoznamu detí na internetovej stránke Dotácie pre deti na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,“ dodalo ÚPSVaR.



V júni tohto roka podporili úrady práce dotáciou na stravu celkovo 515.287 detí sumou viac ako 22 miliónov eur.