Školy vzdelávanie o zdravej výžive nepodceňujú
Vzdelávanie o zdravej výžive má na základných školách veľký význam.
Autor OTS
Bratislava 6. októbra (OTS) - Práve v tomto období sa u detí formujú základy návykov, ktoré si prenášajú ďalej do života. Ak sa naučia rozumieť tomu, čo je pre ich telo prospešné a čo mu škodí, dokážu sa lepšie rozhodovať pri výbere jedla a predchádzať tak problémom, akými sú obezita či cukrovka. „Nutričná gramotnosť je rovnako dôležitá ako matematika či slovenčina. Práve na základnej škole si deti osvojujú návyky, ktoré ovplyvnia ich stravovanie v dospelosti. Preto je kľúčové, aby už od malička vedeli, že pestrá a pravidelná strava podporuje ich telesný aj duševný vývoj,“ hovorí Markéta Veverková, nutričná špecialistka spoločnosti Nestlé.
Okrem toho, správna strava podporuje fyzický aj psychický výkon detí. Tie tak majú viac energie, lepšie sa sústredia a vedia podať lepší výkon nielen v škole, ale aj pri športových a voľnočasových aktivitách. Výučba o výžive však nie je len o samotnom jedle. Deti sa učia kriticky myslieť, rozlišovať medzi reklamou a skutočnou hodnotou potravín, čím získavajú schopnosť robiť zodpovedné rozhodnutia.
Program „Viem, čo zjem“
Významnú pomoc v tomto smere poskytuje program zdravej výživy „Viem, čo zjem“, ktorý sa už desaťročie realizuje na našich základných školách. Vychádza z predpokladu, že deti, ktoré rozumejú vzťahu medzi stravou, telom a pohodou, majú zdravšie sebavedomie a je u nich menšie riziko, že podľahnú extrémom, ako sú nezdravé diéty či poruchy príjmu potravy. Súčasne pomáha učiteľom pripraviť žiakov na zodpovednosť za vlastné zdravie a ukazuje im, že starostlivosť o telo je prirodzenou súčasťou životného štýlu.
„Deti na prvom stupni základnej školy by mali rozumieť základom pestrej a vyváženej stravy. Najlepšie sa učia prakticky, hravo a v kontexte svojho každodenného života. Skvelými témami sú napríklad ovocie a zelenina, pitný režim alebo vyvážený tanier. Staršie deti už dokážu vnímať širšie súvislosti, takže vyučovanie môže byť komplexnejšie – napríklad o rizikách nevhodného stravovania alebo o udržateľnosti potravín. Tematické celky v programe „Viem, čo zjem“ sú navrhnuté tak, aby boli interaktívne a zábavné – práve vďaka tomu si deti nové informácie lepšie zapamätajú,“ dopĺňa Markéta Veverková.
Dôležité tiež je, že deti získané vedomosti často prenášajú aj domov, takže pozitívny vplyv sa prejavuje aj na rodinách a širšej komunite. O tom, že to funguje, svedčí aj fakt, že program „Viem, čo zjem“, ktorý je súčasťou programu „Nestlé pre zdravie detí“, beží úspešne už vo viac ako 80 krajinách sveta.
