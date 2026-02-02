< sekcia Ekonomika
Skončila paralelná prevádzka starého a nového systému eDovoz
Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - Na konci januára tohto roka skončila paralelná prevádzka dvoch colných informačných systémov, pôvodného eDovoz a nového eDovoz CCK. Od 1. februára 2026 je tak možné podávať colné vyhlásenia v režime dovoz výlučne prostredníctvom nového systému eDovoz CCK, upozornil v pondelok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
„Pôvodný systém eDovoz zostal od 1. februára dostupný len na podávanie žiadostí o opravu a zrušenie tých dovozných colných vyhlásení, ktoré boli v ňom pôvodne podané. Zároveň bola v IS CEP zrušená možnosť podávania oznámení o predložení tovaru na colný úrad dovozu (SK411),“ vysvetlil Kováč.
Možnosť podávať dodatočné colné vyhlásenia typu Z (SK415 s dodatočným druhom vyhlásenia Z) na základe povolenia na zápis do evidencie deklaranta zostane podľa neho v systéme IS CEP zachovaná aj po 1. februári 2026. „Držitelia týchto povolení tak budú môcť riadne splniť svoju povinnosť podania dodatočných colných vyhlásení po skončení zúčtovacieho obdobia. Následne finančná správa pristúpi k zrušeniu možnosti podávania SK415 - Dodatočný druh vyhlásenia Z v IS CEP,“ doplnil Kováč s tým, že prípadné bližšie otázky k problematike zodpovie colné call centrum.
