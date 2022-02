Bratislava 23. februára (TASR) - Skôr či neskôr pôjdu úrokové sadzby hypoték vo všetkých bankách nahor. V očakávaní zvýšenia centrálnej sadzby Európskej centrálnej banky narástla cena peňazí pre banky od úvodu roka o 0,6 percentuálneho bodu (p. b.). Časti bánk teda už zdraželi peniaze na poskytovanie úverov a ďalšie banky tento krok čaká. Podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika je logické, že banky začínajú dvíhať úrokové sadzby hypoték.



"Pri súčasných rekordne nízkych úrokoch na Slovensku sa takéto zvýšenie nedá nikde skryť. Realisticky sa dá čakať, že do konca roka sa súčasná priemerná sadzba pri nových hypotékach na úrovni 0,9 % posunie na úroveň 1,5 %," uviedol Búlik.



"Zvyšovanie úrokových sadzieb je hlavnou témou posledných týždňov nielen v rámci Európy. Vzhľadom na situáciu na finančných trhoch, signáloch z Európskej centrálnej banky a ďalšie faktory, ako je napríklad vysoká inflácia, sme sa aj my rozhodli k miernej úprave sadzieb," vysvetlil vrchný riaditeľ úseku Retailové bankovníctvo vo VÚB Martin Techman. Banka tak od 7. marca zvyšuje úrokové sadzby na všetkých fixáciách nateraz o 0,2 %. S najnižšou sadzbou aj po tejto úprave ostáva trojročný fix s 1,09 %.



Aj Slovenská sporiteľňa upravuje fixáciu hypoték. Úvery na bývanie s fixáciou na 10 rokov budú od stredy (23. 2.) dostupné so sadzbou od 1,49 % ročne, čo predstavuje nárast o 0,3 p.b. Ostatné sadzby zostávajú v pôvodnej platnosti.



ČSOB zvyšuje úrokovú sadzbu pri hypotéke s 10-ročnou fixáciou z 0,99 % p.a. na 1,15 % p.a. Zároveň klientom s novou hypotékou, ako aj tým, ktorí si prenesú svoj úver na bývanie z inej banky, dáva možnosť zafixovať si svoj úrok od 1,35 % p.a. na 20 rokov.



Búlik pokračoval, že každá banka musí brať pri úverovaní do úvahy cenu peňazí, čiže aký úrok ju stojí požičať si peniaze na 3, 5 či 10 rokov. "K tejto sume pridáva svoju úrokovú maržu a výsledkom je úrok pre klientov. Banky pri zvyšovaní ceny peňazí na trhu nemajú inú možnosť než zvýšiť aj sadzby pre klientov. Samozrejme, každá banka berie do úvahy aj konkurenčné prostredie. Preto je možné, že uvidíme zvyšovanie postupne po menších krokoch namiesto výrazného, skokového navýšenia úrokov," komentoval.



Obdobie s nízkymi úrokmi je podľa riaditeľky pre úvery FinGO.sk Evy Šablovej ideálne na to, aby si ľudia zafixovali tieto výhodné podmienky na čo najdlhšie obdobie. Tí, ktorí teraz zvažujú kúpu nehnuteľnosti, môžu automaticky využiť ponuky na päť či 10-ročné fixácie. "Klienti bánk s existujúcou hypotékou by sa práve v tomto období mali informovať, aké možnosti majú vo svojej banke. V prípade, ak je to možné, odporúčam zamyslieť sa nad možnosťou reštartu svojej hypotéky s úpravou úroku a zároveň predĺžením lehoty fixácie. Zabezpečia si tak zastabilizovanie nižšej splátky na dlhšie obdobie, nakoľko v najbližších rokoch je už zdražovanie úverov naozaj reálne," vyhlásila Šablová.



V súčasnosti podľa nej čoraz viac klientov preferuje zastabilizovanie svojej splátky na čo najdlhšie obdobie. "Pri rozhodovaní o fixácii úrokovej sadzby určite odporúčam okrem ceny, čiže výšky úrokovej sadzby, zvažovať najmä individuálne plány súvisiace s bývaním. Vo všeobecnosti platí, že v čase dlhodobo nízkych úrokových sadzieb je lepšie voliť dlhšiu dobu fixácie a zabezpečiť si tak nemennú splátku na čo najdlhšie obdobie. Oplatí sa to najmä klientom, ktorí už majú vyriešené svoje bývanie a neplánujú ho počas najbližších rokov meniť. Naopak, kratšia fixácia môže byť zas vhodnejšia pre ľudí, ktorí vedia, že budú v dohľadnom čase riešiť zmenu bývania, resp. väčšiu nehnuteľnosť," dodala Šablová.