Skoro 470 mil. eur podporí ekologizáciu šiestich podnikov na Slovensku

Bratislava 12. septembra (TASR) - Takmer 470 miliónov eur z Modernizačného fondu podporí ekologizáciu spoločností U. S. Steel Košice, Duslo Šaľa, Mondi SCP, Slovnaft, Rona a Danucem Slovensko. Informovali o tom na spoločnej tlačovej konferencii minister životného prostredia SR Milan Chrenko a minister hospodárstva SR Peter Dovhun po vyhodnotení schémy na dekarbonizáciu priemyslu. Šestica priemyselných podnikov patrí do kategórie najväčších producentov emisií skleníkových plynov v SR a sú súčasťou systému obchodovania s emisnými kvótami.



Projekty spoločností podľa ministra životného prostredia predstavujú príklad, ako je možné skĺbiť zodpovednosť k životnému prostrediu s modernizáciou technológií a zvyšovaním konkurencieschopnosti slovenského priemyslu. "Verím, že dnes sme otvorili kapitolu, v ktorej sa udržateľný ekonomický rast a zodpovednosť k životnému prostrediu budú stretávať stále častejšie. Pretože iná cesta k prosperujúcemu zelenému Slovensku nevedie," uviedol Chrenko.



Podľa ministra hospodárstva zelené investície predstavujú pre slovenský priemysel príležitosť zavádzať nové technológie, inovovať a zároveň generovať nové pracovné príležitosti s pridanou hodnotou. "Aktuálne vyhodnotená výzva predstavuje historicky najširšiu spoluprácu medzi rezortom hospodárstva a životného prostredia. Investičná injekcia za 470 miliónov eur pomôže modernizovať výrobu v šiestich podnikoch v Trenčianskom, Košickom, Nitrianskom, Prešovskom, Bratislavskom a Žilinskom kraji. Pričom každý z podnikov predstavuje významného regionálneho zamestnávateľa," povedal Dovhun.



Realizácia projektov prinesie podľa envirorezortu zníženie na úrovni takmer 19 % všetkých emisií, ktoré minulý rok vypustili do ovzdušia na Slovensku spoločnosti zapojené do systému obchodovania s emisnými kvótami. Pri hodnotení projektov rozhodovali dve kritériá - prvým bol celkový objem znížených emisií a druhým najnižšia cena za zníženie jednej tony CO2.



Najväčšia časť zelenej modernizačnej investície, 300 miliónov eur, poputuje na východ Slovenska do spoločnosti U. S. Steel Košice. Vďaka projektu inštalácie novej nízkouhlíkovej technológie podnik dokáže ušetriť 2,6 milióna ton emisií CO2 ročne. Ďalších 58 miliónov eur podporí produkciu zeleného vodíka v podniku spoločnosti Duslo.



V bratislavskom Slovnafte bude podporené sumou 44 miliónov eur zníženie emisií skleníkových plynov kombináciou zvýšenie energetickej efektivity a modernizácie technológií. V Mondi SCP sa za takmer 30 miliónov eur zrealizuje náhrada zemného plynu za bioplyn v časti výroby. Za 28 miliónov eur dôjde k nahradeniu fosílneho paliva za elektrinu spoločnosti Rona v Trenčianskom kraji a Danucem Slovensko získa takmer 10 miliónov eur na dekarbonizáciu výroby cementu v Rohožníku.



Výzva z Modernizačného fondu je súčasťou schémy štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu. Výzva bola vyhlásená 31. marca 2023 a uzavretá 30. júna 2023. Na dekarbonizáciu a modernizáciu priemyslu je predbežne indikovaných 750 miliónov eur do roku 2030 zo schémy štátnej pomoci Modernizačného fondu, ktorú Slovensku schválila EÚ. Prostriedky Modernizačného fondu tvoria predovšetkým financie z predaja emisných kvót priemyselných podnikov.