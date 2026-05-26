Skorší prechod na e-fakturáciu môže byť pre slovenské firmy výhodou
Komerčné riešenie štát zvolil na základe skúseností zo zahraničia.
Autor TASR
Bratislava 26. mája (TASR) - Zavedenie elektronickej fakturácie si u menších živnostníkov vyžiada náklady len na úrovni niekoľkých eur ročne, komerčné riešenie štát zvolil na základe skúseností zo zahraničia. Vyplýva to z odpovedí Finančnej správy (FS) SR a expertov na konferencii pre podnikateľov k zavedeniu e-fakturácie. Od júla 2030 bude systém povinný na celoeurópskej úrovni, pričom skorší prechod má byť pre slovenské firmy výhodou.
„Nikde nie je napísané, že 1. januára 2027 hneď začneme rozdávať pokuty. Samozrejme, budeme zhovievaví, nebudeme vytvárať tlak na podnikateľskú sféru, ale tá potreba zavedenia tu je,“ uviedol prezident FS Jozef Kiss.
Jednou z otázok podnikateľov bolo, prečo službu doručovania e-faktúr ponúkajú firmy, a nie samotný štát, ktorý by ju mohol poskytovať zadarmo. „Niektoré krajiny Európskej únie išli centralizovaným riešením a dnes sa preklápajú na to decentralizované riešenie, lebo pochopili, že tá zodpovednosť štátu a množstvo dát na jednom mieste je riziko z každého pohľadu,“ vysvetlil Kiss.
Generálny riaditeľ sekcie IT Finančného riaditeľstva SR Stanislav Pavlovič vyzdvihol, že v súčasnosti viacerí digitálni poštári ponúkajú prijímanie alebo doručovanie malého počtu faktúr zadarmo. „Taký živnostník, ktorý má 20 faktúr na vstupe a desať faktúr na výstupe, podľa tých cenníkov zaplatí sedem až deväť eur ročne,“ dodal. V sekcii otázky a odpovede na webe FS sa píše, že priemerná cena za jednoduchú aplikáciu digitálneho poštára v EÚ je päť až 12 eur mesačne. Digitálneho poštára môže zabezpečiť alebo sa ním priamo stať aj firma, ktorá dodáva účtovný softvér, čím sa podnikateľovi zjednoduší práca.
Peter Steinhübl z občianskeho združenia Slovensko.Digital upozornil, že pri výbere digitálneho poštára si majú dať softvérové domy aj podnikatelia pozor, či im dáva cenu za faktúru alebo notifikáciu. Jedna faktúra totiž obsahuje päť alebo šesť notifikácií.
Zástupcovia FS na konferencii informovali aj o zmenách, ktoré sa pripravujú s nástupom európskeho systému od 1. júla 2030. Zruší sa vtedy povinnosť vypĺňať kontrolné a súhrnné výkazy. Lehota na vyhotovenie tuzemskej elektronickej faktúry sa zároveň skráti z 15 na desať dní, aby bola rovnaká s lehotou na vyhotovenie faktúry v rámci EÚ.
Prevádzka systému elektronickej fakturácie má byť spustená budúci týždeň, zapojenie sa je zatiaľ dobrovoľné.
