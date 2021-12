Skorú dohodu o daňovej brzde Matovič neočakáva, chce presadiť limity

Bratislava 27. decembra (TASR) – Minister financií Igor Matovič (OĽANO) neočakáva skorú dohodu so stranou SaS, ktorá za podporu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti požaduje zavedenie daňovej brzdy. Šéf rezortu financií chce preto presadiť do zákona aspoň výdavkové limity. Tie by mal vláde pravidelne schvaľovať parlament.



"Chceli sme najprv dohodnúť, že to bude jeden zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý má dve nohy, a to sú výdavkové stropy a dlhová brzda. Teraz si myslím, že je bezpečnejšie ísť tak, aby sme neblokovali výdavkové stropy," povedal Matovič pre TASR.



Šéfovi rezortu financií sa vloženie ustanovenia o nezvyšovaní daňového zaťaženia do ústavného zákona nepáči. "Mne sa táto myšlienka vôbec nepozdáva, zatiaľ sa nevyjadril jeden jediný renomovaný ekonóm na Slovensku, ktorý by túto ideu podporil. Každý si uvedomuje, že sa Slovensko rúti do demografickej krízy," pripomenul minister. Nevylúčil, že v budúcnosti okrem znižovania výdavkov štátu bude treba aj zvyšovanie daní, prípadne odvodov.



Rokovania o daňovej brzde podľa Matoviča pokračujú, no ako o samostatnej téme, ktorá je previazaná s dlhovou brzdou. Kľúčová zmena zákona zavedením výdavkových stropov tak nemusí byť blokovaná.