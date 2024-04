Skrachovaná nemecká sieť obchodných domov rokuje s novými investormi

Essen 2. apríla (TASR) - Nemecká sieť obchodných domov Galeria Karstadt Kaufhof (GKK), ktorá začiatkom januára podala na okresnom súde v Essene návrh na vyhlásenie platobnej neschopnosti, rokuje s novými potenciálnymi investormi. Oznámil to v utorok súd. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Sieť obchodných domov zasiahli problémy jej materskej holdingovej spoločnosti Signa realitného magnáta Reného Benka. Okrem toho už roky zápasí s presunom nákupov do online priestoru.



Spoločnosť Signa sa stala doteraz najväčšou obeťou európskej realitnej krízy. Vlastní množstvo komerčných nehnuteľností v Nemecku a Rakúsku. Skupina výrazne rástla v časoch nízkych úrokových sadzieb. Od začiatku vojny na Ukrajine však sektor nehnuteľností v celej Európe zápasil so zvýšenými nákladmi na výstavbu a energie, ako aj s vyššími úrokovými sadzbami. Koncom minulého roka podala Signa na súde návrh na vyhlásenie platobnej neschopnosti.



Tento týždeň sa na súde v Essene začalo konkurzné konanie v prípade GKK, pričom advokát Stefan Denkhaus bol určený za konkurzného správcu. Predtým túto funkciu vykonával dočasne.



Denkhaus uviedol, že už prebiehajú rokovania s novým potenciálnym vlastníkom Galerie Karstadt Kaufhof. Štyria uchádzači predložili pred niekoľkými týždňami prvé ponuky. V súčasnosti prebiehajú záverečné rokovania s dvoma uchádzačmi, povedal Denkhaus bez toho, aby prezradil mená potenciálnych investorov. Dodal, že plánuje dokončiť predaj spoločnosti novým investorom v priebehu tohto mesiaca.



O prevzatí novým vlastníkom majú definitívne rozhodnúť veritelia na stretnutí, ktoré je ohlásené na 28. mája v Essene.