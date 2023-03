Skrachovanú Silicon Valley Bank kupuje First Citizens

Washington 27. marca (TASR) - Banku Silicon Valley Bank (SVB), ktorú americké úrady zatvorili pred viac ako dvomi týždňami, kupuje banka First Citizens. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP, Reuters a Bloomberg.



Kalifornská SVB, ktorá bola kľúčovou bankou v oblasti technologického sektora, skrachovala po tom, ako nebola schopná zvládnuť rýchly a masívny výber peňazí zo strany vkladateľov. Tí počas pár hodín vybrali z banky desiatky miliárd dolárov. V reakcii na to americké úrady 10. marca banku zatvorili.



Jej pád predstavuje najväčší krach od pádu Washington Mutual v roku 2008 počas svetovej finančnej krízy, pričom viedol ku kríze dôvery v bankový systém. Klienti rovnako veľkých amerických bánk si následne začali vyberať svoje peniaze a presúvať do väčších finančných inštitúcií.



Ako uviedla koncom minulého týždňa americká centrálna banka (Fed), objem vkladov v malých amerických bankách, za ktoré sú považované všetky banky až na 25 najväčších komerčných bánk, klesol v týždni do 15. marca o 119 miliárd USD (110,75 miliardy eur) na 5,46 bilióna USD. Rozsah poklesu bol tak viac než dvojnásobný v porovnaní s predchádzajúcim rekordným poklesom vkladov. Kríza neskôr zasiahla aj švajčiarsku veľkobanku Credit Suisse, ktorú s pomocou švajčiarskej vlády a centrálnej banky prevzala väčšia UBS. Navyše minulý týždeň vzrástlo napätie aj okolo najväčšej nemeckej banky Deutsche Bank, ktorej akcie v závere týždňa zaznamenali výrazný pokles.



Po krachu SVB banku prevzal Federálny úrad na ochranu vkladov (FDIC), ktorý vytvoril preklenovaciu banku Silicon Valley Bridge Bank. Tú teraz preberá First Citizens, uviedla AFP. First Citizens sídliaca v meste Raleigh (Severná Karolína) v pondelok oznámila, že "sa dohodla na prevzatí v podstate všetkých úverov a niektorých ďalších aktív a všetkých vkladov klientov a časti záväzkov Silicon Valley Bridge Bank".



First Citizens dodala, že 17 bývalých pobočiek SVB sa v pondelok otvorí ako "Silicon Valley Bank, divízia First Citizens Bank". FDIC ešte v závere víkendu oznámil, že transakcia pokrýva vklady v objeme 119 miliárd USD a aktíva za 72 miliárd USD. Zároveň dodal, že náklady FDIC v dôsledku krachu SVB budú predstavovať zhruba 20 miliárd USD, aj keď presný rozsah nákladov bude stanovený po ukončení nútenej správy.



(1 EUR = 1,0745 USD)