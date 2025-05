Skrachovaný výrobca batérií Northvolt ukončí v júni výrobu

Štokholm 22. mája (TASR) - Švédsky výrobca batérií pre elektrické autá Northvolt, ktorý v marci vyhlásil bankrot, v júni zastaví výrobu vo svojej hlavnej továrni vo Švédsku. Oznámil to vo štvrtok konkurzný správca, ktorého do funkcie vymenoval súd. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Spoločnosť Northvolt, založená v roku 2016, bola považovaná za základný kameň európskej snahy dohnať Áziu a USA vo výrobe batériových článkov, ktoré sú kľúčovou súčasťou elektrických vozidiel.



Mikael Kubu, správca, ktorý riadi konkurzný proces, v marci uviedol, že dúfa, že spoločnosť dokáže „udržať výrobu“, kým bude hľadať kupca.



Firma pokračovala vo výrobe batériových článkov s obmedzeným počtom zamestnancov vďaka podpore existujúcich zákazníkov. No nakoniec jej zostal iba jeden zákazník, výrobca nákladných áut Scania.



„Toto usporiadanie nie je dlhodobo udržateľné,“ povedal Kubu.



Konkurzný správca v dôsledku toho začne „postupné utlmovanie výroby batériových článkov“ v hlavnom závode spoločnosti Northvolt Ett v meste Skelleftea s cieľom ukončiť výrobu do 30. júna. Dodal pritom, že „snaha o nájdenie kupca naďalej pokračuje“.



Spoločnosť Northvolt zápasila s množstvom dlhov, pomalým dopytom a meškaním výroby, keď 12. marca vyhlásila bankrot vo Švédsku. Neskôr v tom istom mesiaci Kubu oznámil, že viac ako polovica z 5000 zamestnancov spoločnosti bude prepustená, pričom približne 1700 v nej zostane počas konkurzného konania.



Spoločnosť vlani v novembri požiadala v USA o ochranu pred veriteľmi podľa kapitoly 11, čo je proces, ktorý jej umožnil podniknúť kroky na reštrukturalizáciu dlhu. Snažila sa zohnať finančné prostriedky, ktoré by jej umožnili vyriešiť pretrvávajúce problémy, ale bez úspechu.