Škrty v ťažbe ropy zvyšujú riziko poklesu ekonomiky Saudskej Arábie

Rijád 8. septembra (TASR) - Saudskej Arábii hrozí tento rok pokles ekonomiky, predpokladajú ekonómovia, ktorí poukazujú na najnovšie rozhodnutie Rijádu predĺžiť dobrovoľnú redukciu ťažby ropy až do konca roka. Odhad ekonómov poukazuje na stále vysokú závislosť krajiny od ropného sektora a slabý pokrok v reformách, ktorými sa vláda v Saudskej Arábii usiluje svoju závislosť od tohto sektora znížiť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Saudská Arábia na začiatku týždňa oznámila, že predĺži svoj dobrovoľný program redukcie ťažby ropy v rozsahu 1 milión barelov denne (1 barel = 159 litrov) o tri mesiace, čo znamená do konca roka. Cieľom tohto kroku je podľa Rijádu stabilizácia ropných trhov. Oznámenie však okamžite zvýšilo cenu ropy Brent nad 90 USD (84,03 eura) za barel, prvýkrát od novembra minulého roka.



Dobrovoľná redukcia ťažby plus dohodnuté zníženie v rámci krajín ropného zoskupenia OPEC+ zo začiatku roka znamená v prípade Saudskej Arábie pokles produkcie v tomto roku o 9 %. To pre fakticky lídra Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) predstavuje najvýraznejšie zníženie ťažby za takmer 15 rokov, povedal analytik Justin Alexander zo spoločnosti Khalij Economics.



Monica Maliková, hlavná ekonómka v Abu Dhabi Commercial Bank v tejto súvislosti uviedla, že tento rok očakáva pokles ekonomiky Saudskej Arábie o 0,5 %. Ešte minulý mesiac predpokladala rast hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni 0,2 %. Alexander k tomu dodal, že ak bude chcieť Rijád tento rok vykázať hospodársky rast, bude musieť dosiahnuť mimo ropného sektora v priemere 5-percentné tempo rastu.



"Presne takýto rast Saudská Arábia dosiahla v 1. polroku, avšak vedúce ukazovatele, ako index nákupných manažérov (PMI), naznačili postupné spomaľovanie tempa rastu. To znamená, že udržanie rastu mimo ropného sektora na úrovni 5 % bude v 2. polroku náročné," dodal Alexander s tým, že sa dá očakávať mierny pokles reálneho HDP.



V roku 2022 vzrástla saudskoarabská ekonomika o 8,7 %, čo vygenerovalo rozpočtový prebytok na úrovni 2,5 % HDP. Bol to prvý prebytok za deväť rokov, pod čo sa podpísalo výrazné zvýšenie cien ropy v minulom roku po invázii Ruska na Ukrajinu.



Tento rok saudská vláda očakáva prebytok opäť, aj keď miernejší, konkrétne 0,4 % HDP. Mnohí ekonómovia však tvrdia, že aj takýto nízky rozpočtový prebytok v porovnaní s minulým rokom je príliš optimistický. Napríklad James Swanston zo spoločnosti Capital Economics povedal, že za tento rok by Saudská Arábia mala zaznamenať rozpočtový deficit na úrovni 1,5 % HDP.



(1 EUR = 1,071 USD)