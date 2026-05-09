< sekcia Ekonomika
SKSI: Ak má kontrolný inžinier zmluvu s investorom, môže čeliť tlaku
Ideálny model je taký, v ktorom kontrolný inžinier pracuje pre štát alebo stavebnú inšpekciu.
Autor TASR
Bratislava 9. mája (TASR) - Jednou z najdôležitejších otázok pri kontrole stavieb je nezávislosť kontrolného inžiniera. Ak je viazaný zmluvne na investora, môže byť vystavený tlaku. „Ak sa to dohodne zmluvne, nie sú úplne nezávislí,“ uviedol predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) Vladimír Benko v podcaste Z komory. Informovala o tom Katarína Hodorová z SKSI.
Ideálny model je taký, v ktorom kontrolný inžinier pracuje pre štát alebo stavebnú inšpekciu. „Mali by byť objednávaní štátom, ktorý má garantovať spoľahlivosť pre občanov,“ vysvetlil odborník. Takýto systém podľa neho minimalizuje konflikt záujmov a zvyšuje dôveru v kvalitu stavieb.
Ako príklad, kde systém kontrolných inžinierov funguje dlhodobo a efektívne, spomenul Nemecko. Kontrolní inžinieri tam fungujú zo zákona už viac ako sto rokov. Sú priamo viazaní na stavebnú inšpekciu a ich odmena je stanovená zákonom.
„Je to jediná funkcia, ktorá má honorár presne určený v zákone, samozrejme, majú za nosné konštrukcie spolu s projektantom statiky aj trestnoprávnu zodpovednosť. Ak nezbadajú chybu, nesú následky rovnako ako projektant,“ upozornil Benko. Tento systém vytvára silnú motiváciu na dôslednú kontrolu a vysokú odbornosť.
Kontrolný inžinier musí spĺňať prísne odborné aj osobnostné kritériá. „Mal by mať minimálne desať rokov skúseností s ťažkými stavbami,“ pokračoval v podcaste predseda SKSI.
Okrem odbornosti je dôležitá aj osobnostná výbava. „Kontrolní inžinieri by mali byť ľudia, ktorí sú bezkonfliktní a pomáhajú nájsť najlepšie riešenie,“ zdôraznil. Ich úlohou nie je proces brzdiť, ale zefektívniť a zabezpečiť kvalitu. Z pohľadu investora však môže kontrolný inžinier pôsobiť ako dodatočný náklad. „Investor vidí, že musí zaplatiť niekoho navyše,“ poukázal Benko.
Realita je však podľa experta opačná. „Všetky stavby, ktoré boli výrazne lacnejšie, sú nakoniec podstatne drahšie,“ upozornil. Dodatočné opravy, zosilňovanie či dokonca demolácia predstavujú násobne vyššie náklady než preventívna kontrola. „Prevencia je vždy lepšia ako následné riešenie,“ potvrdil.
Kontrolný inžinier tak predstavuje poistku, ktorá chráni nielen investora, ale aj konečných užívateľov stavieb, o čo sa má v súlade s legislatívou vo verejnom záujme postarať štát. „Chránia spotrebiteľov, aby im stavba neohrozila život,“ zdôraznil v podcaste Z komory predseda SKSI.
Ideálny model je taký, v ktorom kontrolný inžinier pracuje pre štát alebo stavebnú inšpekciu. „Mali by byť objednávaní štátom, ktorý má garantovať spoľahlivosť pre občanov,“ vysvetlil odborník. Takýto systém podľa neho minimalizuje konflikt záujmov a zvyšuje dôveru v kvalitu stavieb.
Ako príklad, kde systém kontrolných inžinierov funguje dlhodobo a efektívne, spomenul Nemecko. Kontrolní inžinieri tam fungujú zo zákona už viac ako sto rokov. Sú priamo viazaní na stavebnú inšpekciu a ich odmena je stanovená zákonom.
„Je to jediná funkcia, ktorá má honorár presne určený v zákone, samozrejme, majú za nosné konštrukcie spolu s projektantom statiky aj trestnoprávnu zodpovednosť. Ak nezbadajú chybu, nesú následky rovnako ako projektant,“ upozornil Benko. Tento systém vytvára silnú motiváciu na dôslednú kontrolu a vysokú odbornosť.
Kontrolný inžinier musí spĺňať prísne odborné aj osobnostné kritériá. „Mal by mať minimálne desať rokov skúseností s ťažkými stavbami,“ pokračoval v podcaste predseda SKSI.
Okrem odbornosti je dôležitá aj osobnostná výbava. „Kontrolní inžinieri by mali byť ľudia, ktorí sú bezkonfliktní a pomáhajú nájsť najlepšie riešenie,“ zdôraznil. Ich úlohou nie je proces brzdiť, ale zefektívniť a zabezpečiť kvalitu. Z pohľadu investora však môže kontrolný inžinier pôsobiť ako dodatočný náklad. „Investor vidí, že musí zaplatiť niekoho navyše,“ poukázal Benko.
Realita je však podľa experta opačná. „Všetky stavby, ktoré boli výrazne lacnejšie, sú nakoniec podstatne drahšie,“ upozornil. Dodatočné opravy, zosilňovanie či dokonca demolácia predstavujú násobne vyššie náklady než preventívna kontrola. „Prevencia je vždy lepšia ako následné riešenie,“ potvrdil.
Kontrolný inžinier tak predstavuje poistku, ktorá chráni nielen investora, ale aj konečných užívateľov stavieb, o čo sa má v súlade s legislatívou vo verejnom záujme postarať štát. „Chránia spotrebiteľov, aby im stavba neohrozila život,“ zdôraznil v podcaste Z komory predseda SKSI.