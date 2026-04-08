Škultéty: Implementácia prístupu LEADER sa v SR výrazne oneskoruje
Autor TASR
Trenčianske Teplice 8. apríla (TASR) - Kým v Českej republike už miestne akčné skupiny (MAS) realizujú projekty v aktuálnom programovom období, na Slovensku sa implementácia prístupu LEADER výrazne oneskoruje. Hoci bolo podaných 96 žiadostí o udelenie štatútu MAS a aktuálne prebieha ich hodnotenie, samotný proces je v sklze približne 2,5 roka oproti pôvodným očakávaniam. Informoval o tom predseda Národnej siete miestnych akčných skupín (NS MAS) SR Štefan Škultéty.
Dôsledky tohto stavu sú podľa neho citeľné priamo v regiónoch. Projekty sa zatiaľ ani nezačali realizovať, keďže absentujú základné pravidlá a riadiaca dokumentácia. Územia sa tak nachádzajú v situácii, ktorú v stredu na česko-slovenskej konferencii LEADER Road 2026 v Trenčianskych Tepliciach pomenovali ako metodické ticho. Pripomenul, že na stratégiách sa nepracuje, odborné tímy sa rozpadajú a dôvera partnerov v regiónoch sa oslabuje.
„Diskutujeme o budúcnosti po roku 2028, no na Slovensku sme sa ešte neposunuli k reálnej implementácii aktuálneho obdobia. Tento stav znamená premárnený čas, nevyužitý potenciál území a stratu kontinuity v rozvoji vidieka,“ zdôraznil Škultéty.
Kritiku podľa neho vyvolala neúčasť zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja SR (MIRRI SR), od ktorých miestne akčné skupiny očakávali konkrétne odpovede na otázky, ktoré sú v územiach dlhodobo otvorené. „Je to obrovské sklamanie aj pre miestne akčné skupiny zo Slovenska. Potrebujú jasné informácie a pravidlá, o ktoré je v územiach prirodzený dopyt. Bez nich nedokážu plánovať ani udržať svoje tímy,“ doplnil Škultéty.
MAS podľa neho odmietajú zostať na okraji systému, nechcú byť naďalej v pozícii „nechceného dieťaťa“. „Ak má mať rozvoj vidieka reálny dosah, LEADER sa musí stať rovnocennou súčasťou systému podpory,“ uzavrel Škultéty.
