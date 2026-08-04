< sekcia Ekonomika
Skupina 25 štátov v USA podala žalobu proti Trumpovým novým clám
Trumpova administratíva zaviedla 24. júla clá vo výške 10 % a 12 % na rôzne krajiny a zoskupenia vrátane Európskej únie.
Autor TASR
Washington 4. augusta (TASR) - Skupina 25 štátov s demokratickým vedením v podala žalobu proti novým clám prezidenta Donalda Trumpa. Právne kroky sa zameriavajú na clá uvalené na tovary od 60 obchodných partnerov USA, oznámila v pondelok (3. 8.) kancelária generálneho prokurátora štátu Oregon. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Trumpova administratíva zaviedla 24. júla clá vo výške 10 % a 12 % na rôzne krajiny a zoskupenia vrátane Európskej únie. V odvodnení svojho rozhodnutia uviedla, že obchodní partneri nie sú dostatočne aktívni v boji proti nútenej práci. Nové clá nadobudli účinnosť v deň, keď vypršala platnosť dočasného 10-percentného cla, ktorým Washington zaťažil dovoz z celého sveta.
Žaloba podaná na americkom súde pre medzinárodný obchod v New Yorku nadväzuje na podobné kroky zo strany menších amerických podnikov. Tie napadli nové clá súdnou cestou už deň nadobudnutia ich účinnosti. Štáty a malé firmy už viackrát úspešne intervenovali proti predchádzajúcim clám, ktoré zaviedol Trump počas svojho druhého funkčného obdobia.
Trumpova administratíva zaviedla 24. júla clá vo výške 10 % a 12 % na rôzne krajiny a zoskupenia vrátane Európskej únie. V odvodnení svojho rozhodnutia uviedla, že obchodní partneri nie sú dostatočne aktívni v boji proti nútenej práci. Nové clá nadobudli účinnosť v deň, keď vypršala platnosť dočasného 10-percentného cla, ktorým Washington zaťažil dovoz z celého sveta.
Žaloba podaná na americkom súde pre medzinárodný obchod v New Yorku nadväzuje na podobné kroky zo strany menších amerických podnikov. Tie napadli nové clá súdnou cestou už deň nadobudnutia ich účinnosti. Štáty a malé firmy už viackrát úspešne intervenovali proti predchádzajúcim clám, ktoré zaviedol Trump počas svojho druhého funkčného obdobia.