Skupina AAA Auto predala vlani v strednej Európe 70.000 áut

Bratislava 11. januára (TASR) - Sieť autocentier AAA Auto, prevádzkovaná spoločnosťou Aures Holdings, predala vlani v strednej Európe spolu 70.000 vozidiel.



Ako ďalej informovala spoločnosť, za uplynulý rok sa predalo v Českej republike 40.000 vozidiel, na Slovensku 14.000, v Poľsku 13.500 a Maďarsku 2500. "Pokles našich predajov spôsobený pandémiou je v skupine približne 19 %. To je nižšie číslo ako u predaja nových áut a potvrdzuje to úspešnosť našej stratégie rýchleho prechodu na on-line predaj, a to najmä v období prvého marcového lockdownu. Nezaspali sme a päť týždňov bez pobočiek sme neskončili s predanou nulou, ale pripísali sme si na konto niekoľko tisíc nových zákazníkov," Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti Aures Holdings.



Celkom sa vlani v sieti AAA Auto on-line predalo 1800 vozidiel v celkovej hodnote 15,41 miliónov eur a s priemernou cenou 8583 eur. Celková priemerná cena ojazdeného vozidla predaného v tuzemsku vzrástla na 8642 eur oproti cene 8376 eur z roku 2019.



Počas tohto roku sa spoločnosť sústredí na opätovný rast počtu predaných vozidiel a expanziu, ak to pandemická situácia v krajinách pôsobenia dovolí. "Všetko nasvedčuje tomu, že sa ekonomická situácia ľudí pravdepodobne zhorší. Zo skúseností z ekonomickej krízy spred desiatich rokov vieme, že takéto podmienky väčšinou znamenajú väčší dopyt po ojazdených autách. Preto verím, že náš cieľ, vrátiť sa tento rok k predajným objemom z roku 2019 alebo ich dokonca prekonať, je reálny. Všetko bude, samozrejme, záležať na tom, či a ako rýchlo sa koronakríza skončí," dodala Topolová.



To by znamenalo, že by mala skupina v roku 2021 predať približne 86.000 vozidiel. "Chcela by som zároveň oceniť doterajšiu štátnu pomoc, ktorá nám vo všetkých krajinách pôsobnosti zásadným spôsobom umožňuje krízu prekonať," uzavrela Topolová.



V roku 2020 boli u Slovákov najobľúbenejšie verzie automobilov hatchback, ktoré si obstaralo 32 % zákazníkov. Výrazne stúpa obľuba vozidiel kombi, ktoré si na Slovensku kúpilo 26 % zákazníkov. Naďalej rastie obľúbenosť vozidiel SUV, ktoré tvorili 21 % z celkového objemu predaných áut na slovenskom trhu. V roku 2019 to bolo o 2 % menej.



Dieselové automobily si aj tento rok volila väčšina zákazníkov, a to 52 %. Automobilov s alternatívnym pohonom sa predalo na Slovensku o 30 % viac ako v predchádzajúcom roku. Už takmer štvrtina Čechov a Slovákov volí automobil s automatickou prevodovkou. V Poľsku je automat preferenciou u necelých 13 % zákazníkov.



Najobľúbenejším predávaným vozidlom v celej skupine je už dlhodobo Škoda Octavia. Ťahúňom je obzvlášť v Českej republike a na Slovensku, kde obsadila prvé miesta. V Poľsku obsadila tretiu pozíciu, v Maďarsku štvrtú.