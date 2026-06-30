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Skupina BMW dokončila investície do svojich závodov v Južnej Karolíne
S výrobou svojho prvého elektrického modelu v USA, ktorým bude SUV BMW iX5, plánuje začať do konca tohto roka
Autor TASR
Washington 30. júna (TASR) - Nemecká automobilová skupina BMW dokončila investície vo výške 1,7 miliardy dolárov do svojich výrobných závodov v Južnej Karolíne. Otvára sa jej tak cesta k začatiu výroby plne elektrických vozidiel v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spoločnosť v utorok oznámila, že dokončila rozšírenie svojho hlavného závodu v meste Spartanburg, ako aj výstavbu novej továrne v meste Woodruff. S výrobou svojho prvého elektrického modelu v USA, ktorým bude SUV BMW iX5, plánuje začať do konca tohto roka. Do roku 2030 počíta v USA s výrobou najmenej piatich ďalších plne elektrických modelov. Závod v Spartanburgu, ktorý vyváža približne polovicu svojej produkcie, sa zameriava aj na európsky trh so SUV.
„Dokončenie našich investícií do závodu Spartanburg a závodu Woodruff vyjadruje našu dôveru v Spojené štáty a posilňuje úlohu Južnej Karolíny v centre globálnych operácií skupiny BMW,“ uviedol generálny riaditeľ koncernu Milan Nedeljkovič.
Spoločnosť v utorok oznámila, že dokončila rozšírenie svojho hlavného závodu v meste Spartanburg, ako aj výstavbu novej továrne v meste Woodruff. S výrobou svojho prvého elektrického modelu v USA, ktorým bude SUV BMW iX5, plánuje začať do konca tohto roka. Do roku 2030 počíta v USA s výrobou najmenej piatich ďalších plne elektrických modelov. Závod v Spartanburgu, ktorý vyváža približne polovicu svojej produkcie, sa zameriava aj na európsky trh so SUV.
„Dokončenie našich investícií do závodu Spartanburg a závodu Woodruff vyjadruje našu dôveru v Spojené štáty a posilňuje úlohu Južnej Karolíny v centre globálnych operácií skupiny BMW,“ uviedol generálny riaditeľ koncernu Milan Nedeljkovič.