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Skupina BMW očakáva v roku 2026 výrazný pokles zisku
BMW očakáva aj pokles počtu vozidiel, ktoré dodá zákazníkom.
Autor TASR
Mníchov 16. júna (TASR) - Nemecká automobilová skupina BMW zhoršila svoj finančný výhľad na tento rok. Spoločnosť v utorok nezverejnila presné čísla, uviedla však, že namiesto doteraz očakávaného „mierneho“ poklesu zisku pred zdanením teraz predpokladá jeho „výrazný“ pokles. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
BMW očakáva aj pokles počtu vozidiel, ktoré dodá zákazníkom. V prognóze zo začiatku roka skupina ešte predpokladala stabilizáciu dodávok. Aktualizovaný výhľad podľa koncernu odráža zložitú situáciu na čínskom trhu a dôsledky vojny v Iráne. Spoločnosť teraz plánuje znížiť náklady prostredníctvom bližšie nešpecifikovaných „ďalších štrukturálnych a efektívnych opatrení“. Zníženie nákladov by síce malo mať v strednodobom horizonte pozitívny vplyv, v druhom polroku však negatívne ovplyvní hospodársky výsledok, uviedla automobilová skupina.
Čínsky automobilový trh prudko klesá, čo je situácia, ktorá nepostihuje len BMW. Podľa najnovších údajov Čínskej asociácie výrobcov osobných automobilov (CPCA) sa predaj vozidiel na miestnom trhu v máji medziročne prepadol o viac ako 22 %.
BMW očakáva aj pokles počtu vozidiel, ktoré dodá zákazníkom. V prognóze zo začiatku roka skupina ešte predpokladala stabilizáciu dodávok. Aktualizovaný výhľad podľa koncernu odráža zložitú situáciu na čínskom trhu a dôsledky vojny v Iráne. Spoločnosť teraz plánuje znížiť náklady prostredníctvom bližšie nešpecifikovaných „ďalších štrukturálnych a efektívnych opatrení“. Zníženie nákladov by síce malo mať v strednodobom horizonte pozitívny vplyv, v druhom polroku však negatívne ovplyvní hospodársky výsledok, uviedla automobilová skupina.
Čínsky automobilový trh prudko klesá, čo je situácia, ktorá nepostihuje len BMW. Podľa najnovších údajov Čínskej asociácie výrobcov osobných automobilov (CPCA) sa predaj vozidiel na miestnom trhu v máji medziročne prepadol o viac ako 22 %.