Skupina BMW plánuje výraznejšie znížiť emisie skleníkových plynov
Ekvivalenty CO2 zohľadňujú nielen oxid uhličitý, ale aj ďalšie skleníkové plyny vznikajúce počas výroby v samotnej automobilke aj v dodávateľskom reťazci.
Autor TASR
Mníchov 3. decembra (TASR) - Nemecká automobilová skupina BMW plánuje výraznejšie znížiť emisie skleníkových plynov súvisiace s výrobou a prevádzkou jej vozidiel. Do roku 2035 by mali byť emisie aspoň o 60 miliónov ton ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2) nižšie v porovnaní s rokom 2019, oznámila spoločnosť v utorok (2. 12.). Pôvodne si automobilka určila ciel znížiť emisie o najmenej 40 miliónov ton medzi rokmi 2019 a 2030. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ekvivalenty CO2 zohľadňujú nielen oxid uhličitý, ale aj ďalšie skleníkové plyny vznikajúce počas výroby v samotnej automobilke aj v dodávateľskom reťazci. BMW tiež prihliada na to, koľko skleníkových plynov vyprodukujú automobily počas svojho životného cyklu. Konkrétne, vozidlo vyrobené v roku 2019, ktoré za 15 rokov najazdí 200.000 kilometrov, by malo za toto obdobie vyprodukovať 150,1 milióna ton ekvivalentu CO2. Automobilka uviedla, že v záujme dosiahnutia tohto cieľa zvýši dôraz na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a recyklovaných surovín vo výrobe aj dodávateľskom reťazci.
