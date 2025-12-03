Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Skupina BMW plánuje výraznejšie znížiť emisie skleníkových plynov

Na snímke logo značky BMW na hlavnej administratívnej budove a orientačnom bode výrobcu vozidiel BMW v Mníchove v piatok 28. marca 2025. Foto: TASR/DPA

Ekvivalenty CO2 zohľadňujú nielen oxid uhličitý, ale aj ďalšie skleníkové plyny vznikajúce počas výroby v samotnej automobilke aj v dodávateľskom reťazci.

Mníchov 3. decembra (TASR) - Nemecká automobilová skupina BMW plánuje výraznejšie znížiť emisie skleníkových plynov súvisiace s výrobou a prevádzkou jej vozidiel. Do roku 2035 by mali byť emisie aspoň o 60 miliónov ton ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2) nižšie v porovnaní s rokom 2019, oznámila spoločnosť v utorok (2. 12.). Pôvodne si automobilka určila ciel znížiť emisie o najmenej 40 miliónov ton medzi rokmi 2019 a 2030. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Ekvivalenty CO2 zohľadňujú nielen oxid uhličitý, ale aj ďalšie skleníkové plyny vznikajúce počas výroby v samotnej automobilke aj v dodávateľskom reťazci. BMW tiež prihliada na to, koľko skleníkových plynov vyprodukujú automobily počas svojho životného cyklu. Konkrétne, vozidlo vyrobené v roku 2019, ktoré za 15 rokov najazdí 200.000 kilometrov, by malo za toto obdobie vyprodukovať 150,1 milióna ton ekvivalentu CO2. Automobilka uviedla, že v záujme dosiahnutia tohto cieľa zvýši dôraz na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a recyklovaných surovín vo výrobe aj dodávateľskom reťazci.
