Skupina BMW predala v treťom štvrťroku 588.300 áut
Predaje skupiny BMW v období júl až september rástli prvýkrát po piatich za sebou idúcich štvrťrokoch poklesu.
Autor TASR
Mníchov 7. októbra (TASR) - Nemecký výrobca luxusných automobilov BMW dosiahol v treťom štvrťroku opäť nárast predaja. Spoločnosť svojim zákazníkom na celom svete dodala 588.300 vozidiel, čo bolo o 8,8 % viac ako v rovnakom období minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Predaje skupiny BMW v období júl až september rástli prvýkrát po piatich za sebou idúcich štvrťrokoch poklesu. Vlajková značka BMW vzrástla o 5,7 % na 514.600 automobilov. Predaj značky Mini sa zvýšil o tretinu na 72.400 kusov a Rolls-Royce o 13 % na 1304 vozidiel.
BMW je teraz v čiernych číslach aj za celý rok, uviedol obchodný riaditeľ Jochen Goller. Za obzvlášť potešujúci označil silný rast v Európe a Amerike. V USA spoločnosť napriek clám, ktoré zaviedol prezident Donald Trump, predala 104.200 vozidiel BMW a Mini, čo predstavuje medziročný nárast o 24 %.
