Skupina BMW v 3. štvrťroku strojnásobila zisk na 1,7 miliardy eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Aj BMW pociťuje dôsledky súčasnej krízy v odvetví.

Autor TASR
Mníchov 5. novembra (TASR) - Nemecký výrobca luxusných automobilov BMW dosiahol v treťom štvrťroku čistý zisk vo výške približne 1,7 miliardy eur, čo predstavuje v medziročnom porovnaní viac ako trojnásobný nárast. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

O rast sa postaral najmä mimoriadne nezvyčajne slabý porovnávací základ, keďže skupina v rovnakom štvrťroku minulého roka čelila problémom s brzdovými systémami od spoločnosti Continental, ktoré sa prejavili na významných zdržaniach dodávok. Spoločnosť po zverejnení výsledkov za uplynulý štvrťrok verí, že je na dobrej ceste k dosiahnutiu svojich celoročných cieľov. „Ukázali sme, aký silný a udržateľný je náš obchodný model,“ uviedol generálny riaditeľ skupiny BMW Oliver Zipse.

Aj BMW pociťuje dôsledky súčasnej krízy v odvetví. Skupine, do ktorej patria aj značky Mini a Rolls-Royce, robia starosti najmä americké clá a vyostrená konkurencia na kľúčovom čínskom trhu. Automobilka preto minulý mesiac mierne znížila svoju celoročnú prognózu. Spoločnosť je napriek tomu v relatívne dobrej kondícii a za deväť mesiacov tohto roka už vykázala zisk po zdanení vo výške 5,7 miliardy eur.
