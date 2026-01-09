< sekcia Ekonomika
Skupina BMW v roku 2025 predala 2,46 milióna áut
Motorom rastu boli najmä Európa a Spojené štáty. V Európe koncern zvýšil predaj o 7,3 % na 1,02 milióna áut, zatiaľ čo v USA sa odbyt zvýšil o 5 % na 417.638 kusov.
Autor TASR
Mníchov 9. januára (TASR) - Nemecká automobilová skupina BMW v minulom roku opäť zvýšila predaj. Spoločnosť dodala zákazníkom 2,46 milióna vozidiel, čo znamená v medziročnom porovnaní nárast o 0,5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Motorom rastu boli najmä Európa a Spojené štáty. V Európe koncern zvýšil predaj o 7,3 % na 1,02 milióna áut, zatiaľ čo v USA sa odbyt zvýšil o 5 % na 417.638 kusov. V Číne však skupina zaznamenala pokles o 12,5 % na 625.527 vozidiel. K nárastu v USA, kde platia vysoké clá na dovoz vozidiel z Európy, prispel závod v meste Spartanburg v Južnej Karolíne, kde BMV vyrába približne polovicu áut určených pre tamojší trh. Koncern navyše prakticky nepreniesol dodatočnú záťaž spôsobenú clami na zákazníkov prostredníctvom vyšších cien.
Dcérska spoločnosť Mini dosiahla nárast predaja o 17,7 % na 288.290 vozidiel, zatiaľ čo vlajková značka BMW zaznamenala pokles o 1,4 % na 2,17 milióna áut. Predaj značky Rolls-Royce zostal stabilný na úrovni 5664 vozidiel.
Motorom rastu boli najmä Európa a Spojené štáty. V Európe koncern zvýšil predaj o 7,3 % na 1,02 milióna áut, zatiaľ čo v USA sa odbyt zvýšil o 5 % na 417.638 kusov. V Číne však skupina zaznamenala pokles o 12,5 % na 625.527 vozidiel. K nárastu v USA, kde platia vysoké clá na dovoz vozidiel z Európy, prispel závod v meste Spartanburg v Južnej Karolíne, kde BMV vyrába približne polovicu áut určených pre tamojší trh. Koncern navyše prakticky nepreniesol dodatočnú záťaž spôsobenú clami na zákazníkov prostredníctvom vyšších cien.
Dcérska spoločnosť Mini dosiahla nárast predaja o 17,7 % na 288.290 vozidiel, zatiaľ čo vlajková značka BMW zaznamenala pokles o 1,4 % na 2,17 milióna áut. Predaj značky Rolls-Royce zostal stabilný na úrovni 5664 vozidiel.