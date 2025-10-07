< sekcia Ekonomika
Skupina BMW zhoršila celoročnú prognózu
Zhoršenie prognózy čiastočne odráža vývoj predaja v Číne, ktorý v treťom štvrťroku zaostal za očakávaniami.
Autor TASR
Mníchov 7. októbra (TASR) - Nemecký výrobca luxusných automobilov BMW zhoršil svoju prognózu na tento rok. Spoločnosť v utorok oznámila, že zisk pred zdanením už neočakáva na úrovni predchádzajúceho roka, ale mierne pod ňou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zhoršenie prognózy čiastočne odráža vývoj predaja v Číne, ktorý v treťom štvrťroku zaostal za očakávaniami. Skupina ďalej uviedla, že v Číne musí poskytnúť finančnú podporu svojim predajcom a že vrátenie ciel v hodnote niekoľkých stoviek miliónov eur od colných orgánov v USA a Nemecku zároveň neočakáva už v tomto roku, ale až v roku 2026.
Skupina BMW zverejnila nečakané varovanie len niekoľko hodín potom, ako oznámila, že v treťom štvrťroku zvýšila svoj celosvetový predaj o takmer 9 %. Tento nárast však odráža extrémne slabý porovnateľný základ, keďže v rovnakom štvrťroku minulého roka automobilka čelila poklesu predaja až o 13 % v dôsledku narušených dodávateľských reťazcov.
